An den Grillplätzen im Westpark ist es am Sonntagabend, 24. Mai, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, eskalierte ein zunächst verbaler Streit gegen 19.30 Uhr zu einem Handgemenge. Dabei wurde ein 31 Jahre alter Mann leicht mit einem Messer verletzt. Nach Angaben der Ermittler erlitt der 31-Jährige Stichverletzungen im Bereich der Leiste und am Oberarm. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus, nach der Behandlung konnte er wieder entlassen werden.

Als Tatverdächtiger gilt ein 29-Jähriger. Er soll während des Gerangels ein Messer gezogen und den 31-Jährigen verletzt haben. Der 29-Jährige wurde im Zuge umfangreicher Fahndungsmaßnahmen vorläufig festgenommen, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen jedoch wieder entlassen. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Zum Auslöser des Streits macht die Polizei bislang nur vorläufige Angaben: Demnach sollen Kinder eine Rolle gespielt haben. Der genaue Ablauf sowie mögliche weitere Beteiligte seien noch unklar. Die Polizei bittet um Hinweise von Personen, die am Sonntagabend im Westpark im Bereich der Grillplätze nahe dem Café „Gans am Wasser“ Beobachtungen gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium München unter Telefon 089 2910-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.