Von Caroline Drees

Es fühlt sich ein bisschen nach Surfcamp in Südfrankreich an: Unter bunten Zelten am Wasser sitzen, umhüllt von einem Lichterkettenmeer und dem Geräusch von klirrenden Bierflaschen und Gitarrenmusik. Doch die Füße dippen nicht etwa in den Atlantik, sondern in den Mollsee im Westpark.

Das Café "Gans am Wasser" in Sendling ist ein Ort, der, abgesehen von den Bierbänken, so gar nicht an München erinnert. Von einem Kronleuchter hängen gelbe Saris, Discokugeln bilden große Blumen, es gibt veganen Seitan-Döner und Bier abseits der Standardsorten. Die Hippie-Vibes sind perfekt für ein erstes Tinder-Date oder für einen Kaffee mit der Familie. Unter den Tischen raufen Hunde und verstecken sich Kleinkinder, in einer Ecke spielen Studenten Karten, in der anderen trinkt ein älteres Ehepaar Weißwein. Selbst an einem Mittwochabend ist es hier richtig voll. Wer Glück hat und einen Platz direkt am Ufer erwischt, der gibt ihn so schnell nicht wieder her.

Es gibt mehrere Bauwagen, aus denen Rosmarin-Pommes (4,20 Euro), besagter Seitan-Kebab (6,80 Euro) und Bratwurstsemmeln (4,90 Euro) über die Theken gereicht werden. Zu trinken gibt es eine große, wenn auch klassische Auswahl an Limonaden, Wein und Mischgetränken (3,20 bis 6,40 Euro). Überraschend sind ein paar ungewöhnlichere Biermarken wie Gutmann oder Schweiger und der Prosecco mit Rhabarber, Mate oder Matcha (5,90 Euro).

Zugegeben, den Pommes fehlt es an Crunch, dem Prosecco an Sprudel, doch ins Gans am Wasser kommt man nicht für beispiellose Geschmackserlebnisse, sondern für die Atmosphäre.

Detailansicht öffnen 300 Sitzplätze gibt es rund um das "Gans am Wasser" - in den lauschigen Ecken ist es etwas weniger trubelig. (Foto: Stephan Rumpf)

Detailansicht öffnen Limo, Prosecco, Wein und ein paar überraschende Biersorten werden ausgeschenkt. (Foto: Stephan Rumpf)

Detailansicht öffnen Auch einige Mischgetränke sind im Angebot. (Foto: Stephan Rumpf)

2016 eröffneten Julian Hahn und Florian Jund das Café im Westpark und schufen einen Ort, der niemanden ausschließen will: "Hier können sich verschiedene Gesellschaftsschichten treffen, es gibt kein Tor, das abends zugemacht wird, man muss nichts zu essen oder zu trinken kaufen, um sich hier aufhalten zu dürfen", sagt Hahn. Das spiegele sich auch im Programm wider, das kostenlos und auf Spendenbasis läuft. Das Konzept "Vom Viertel fürs Viertel" komme gut an, sagt Hahn, sie hätten viele Stammgäste aus der Umgebung. Das Kinderprogramm fördert mittlerweile der Bezirksausschuss.

Auf dem großzügigen Areal gibt es rund 300 Sitzplätze und man teilt sich hier die Bierbank auch mal mit Fremden. Abends gibt es regelmäßig Livemusik. Aber das Gans am Wasser hat den ganzen Tag geöffnet, es gibt Kaffee, Kuchen, Eis und Zimtschnecken.

Café Gans am Wasser, Mollsee im Westpark, 81373 München. Öffnungszeiten: bei gutem Wetter Montag bis Samstag 10 bis 0 Uhr, Sonn- und Feiertage 10 bis 22 Uhr (Öffnungszeiten variieren je nach Jahreszeit).