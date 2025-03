Köstliche Erinnerungen an den Urlaub in Südtirol

Das behutsam renovierte Wirtshaus „Am Rosengarten“ mit Biergarten im Münchner Westpark bietet solide Alpenküche in ordentlichen Portionen – auch, wenn nicht alle Gerichte ganz überzeugen.

Von Pep Rooney

Das Wirtshaus am Rosengarten, das jetzt nur noch „Am Rosengarten“ heißt, hat schon viele Paare (zumindest für einen Tag) glücklich gemacht. Wie viele Hochzeiten hier in den vergangenen 40 Jahren stattgefunden haben, lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Man selbst war Ende der 1990er-Jahre auf einer Hochzeitsfeier zu Gast und hatte seither den Rosengarten als angenehme Feier-Location in Erinnerung – die damals geschlossene Ehe hält im Übrigen immer noch.