Bei Bauarbeiten am Wintrichring in Moosach ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Fundstelle befindet sich am Rand des Westfriedhofs, gegenüber des Amphionparks. Der etwa 500 Kilogramm schwere Sprengkörper liegt nach Angaben der Feuerwehr in einer Tiefe von 1,20 Metern in der Erde und sei „aktuell stabil“; eine akute Gefahr für die Bevölkerung bestehe nach Einschätzung von Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes nicht. Die Entschärfung der Bombe ist daher erst für Sonntag geplant. Die Vorbereitungen beginnen allerdings bereits an diesem Mittwoch, unter anderem soll die Fundstelle mit Wasser-befüllten Überseecontainern abgesichert werden.

Für die Entschärfung am Sonntag muss vorsichtshalber ein Bereich im Radius von 700 Metern um den Fundort evakuiert werden. Nach Angaben der Feuerwehr werden davon etwa 7000 Personen betroffen sein, zum größten Teil in Wohngebieten nordöstlich des Friedhofs. Die Sperrung gilt am Sonntag von 9 Uhr an, Grundlage dafür ist eine Allgemeinverfügung des Kreisverwaltungsreferats. Derzufolge müssen alle Personen bis zur genannten Zeit den gesperrten Bereich verlassen haben.

Hilfsbedürftige, die einen Krankentransport benötigen, können sich bis spätestens Samstag, 11 Uhr, bei der Integrierten Leitstelle des Rettungsdienstes melden, Telefonnummer: 089/19222. Für Menschen, die während der Evakuierung keine Unterkunft haben, wird eine Betreuungsstelle am Gymnasium Moosach eingerichtet.

Von den Sperrmaßnahmen sind auch die Tramlinie 20 sowie die vier Buslinien 51, 143, 164 und 165 betroffen. Wie die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mitteilte, werde die Tram am Sonntag bereits ab 5.30 Uhr vorzeitig am Westfriedhof wenden; die Buslinien würden ab 6 Uhr umgeleitet. Weitere Informationen gibt es auf mvg.de/evakuierung sowie in der App MVGO. U- und S-Bahnen seien nicht beeinträchtigt.

Weitere Informationen erhalten Bürgerinnen und Bürger auch über das Info-Telefon mit der Rufnummer 089/2353-55555. Dieses ist am Mittwoch von 14 bis 18 Uhr, von Donnerstag bis Samstag jeweils von 8 bis 18 Uhr und am Sonntag von 7 bis 14 Uhr besetzt.