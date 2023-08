Nicht überall in der Altstadt kommt Verkehrsberuhigung bei Anwohnern, Wirten und Gewerbetreibenden so gut an wie in der Westenriederstraße, weshalb es hier, anders als im Tal, mit der Ausweitung der Fußgängerzone nun schnell gehen soll. Spätestens nach den Sommerferien wird der 170 Meter lange Straßenabschnitt am Viktualienmarkt, zwischen Frauenstraße und Radlsteg, für Pkw gesperrt. Der Anlieger- und Lieferantenverkehr darf nur noch in Ost-West-Richtung einfahren, die Zufahrt von der Frauenstraße bleibt gesperrt.

Die Anlieger hatten sich von den beiden Sommerstraßen-Aktionen 2020 und 2021 angetan gezeigt und forderten im Bezirksausschuss erneut ein Ja zur Fußgängerzone, das dieser mit zwei Gegenstimmen aus der CSU-Fraktion beschloss und so dem Mobilitätsreferat das Startsignal gab. Die abgesenkte Fahrbahn zwischen den schmalen Trottoirs bleibt in der Westenriederstraße aber noch einige Jahre bestehen. Nach Art der Sendlinger- oder Kaufingerstraße umgebaut werden soll der Abschnitt möglichst gleichzeitig mit der Sanierung des Viktualienmarktes.