Es gibt Bars, in die geht man, weil man einfach ein Bier trinken möchte. Austauschbare Orte letztlich. Und dann gibt es Orte wie die Bierkiste, eine Mischung aus Getränkemarkt, Kiosk und Kneipe: Als für den Laden Ende Oktober 2025 nach knapp fünf Jahren und viel Streit mit dem Vermieter Schluss war, war am Abend der Abschiedsfeier kein Durchkommen mehr in der Zenettistraße, so viele Menschen waren gekommen. Nun feiert die Bierkiste an diesem Mittwoch, 18. November, ihre Rückkehr.

Doch auch wenn der Name der gleiche ist – vieles ist anders. Die Location zum Beispiel: Die Bierkiste ist neuerdings im Westend zu Hause, genauer, in der Westendstraße 161. Außerdem hat die Bierkiste einen neuen Betreiber. Er heißt Roman Surkau, ist 30 Jahre alt und war durch die Bierkiste damals eher zufällig in der Gastronomie gelandet. Der langjährige Mitarbeiter der alten Bierkiste will das Konzept im Wesentlichen zwar übernehmen, ein paar Dinge aber sollen sich ändern

Das bietet sich schon wegen der Größe der neuen Location an. In der ehemaligen Pizzeria hat Surkau fast doppelt so viel Platz wie einst im Schlachthofviertel, es sind etwa 60 Plätze. Im Sommer kommt noch einmal ein ebenso großer Außenbereich hinzu.

Foto: Stephan Rumpf Foto: Stephan Rumpf Innen gibt es zum einen den, wie Surkau ihn nennt, „roten Raum“.

Den kann man sich im Wesentlichen so vorstellen wie die alte Bierkiste. Hier stehen Kühlschränke mit den vielen unterschiedlichen Bieren, und hier steht auch ein Großteil des alten Mobiliars, die zu Stehtischen umfunktionierten Bierfässer zum Beispiel. Die Wände sind dunkelrot gestrichen.

Foto: Stephan Rumpf Foto: Stephan Rumpf Und dann gibt es den „grünen Raum“.

Hier stehen bunt zusammengewürfelt mehrere Tische, Sofas und Sessel, die Wände sind dunkelgrün, alles ist hier eine Spur gemütlicher. Dazu in beiden Räumen allerlei Bilder, Schilder und Tafeln an der Wand, auch davon ist vieles aus der alten Bierkiste übernommen.

Und es gibt, na klar, auch einen kleinen Schrein, der an die ursprüngliche Bierkiste erinnern soll, darin zu sehen: die Einladungsflyer zur Abschiedsparty, dazu ein gerahmtes Bild von ebenjener. Der Schrein hat seinen Platz direkt neben der Zapfanlage. Neben reichlich Flaschenbier soll man nämlich in der neuen Bierkiste auch Bier vom Fass bekommen. Los geht es mit Tilmans Hellem für 4,20 Euro, perspektivisch sollen immer wechselnd zwei Sorten aus dem Hahn kommen. Auch das Flaschenbiersortiment will Surkau, ein paar Standards mal ausgenommen, immer mal wieder wechseln.

Bis der Laden so aussah, wie Surkau sich das vorgestellt hat, hat es gedauert: Ende Januar hatten er und Tilman Ludwig, der ehemalige Betreiber der Bierkiste, sich den Laden zum ersten Mal angeschaut, im Februar ging es dann los mit den Renovierungsarbeiten. Da dachte der gelernte Veranstaltungstechniker Surkau noch, dass er spätestens im Mai würde aufsperren können. Jetzt ist Mitte November, aber so ist das eben, wenn man fast alles selbst macht.

An diesem Mittwoch soll es erst einmal mit dem Verkauf von Getränken losgehen. Surkau will aber, wenn der Laden einmal läuft, auch den alten Holzofen in Betrieb nehmen, um das gastronomische Angebot um Speisen zu erweitern.

Foto: Stephan Rumpf Foto: Stephan Rumpf Pizza, aber auch Flammkuchen oder Brot hält er für denkbar. Alles, was man backen kann eben.

Die nötige Genehmigung hierfür hat er und er hat sogar schon einen separaten Raum eigens für die Herstellung von Teig eingerichtet, riesige Teigknetmaschine inklusive.

Sobald der Ofen in Betrieb genommen wird, kann Surkau sich auch vorstellen, die Öffnungszeiten anzupassen und tagsüber oder an mehr Tagen die Woche zu öffnen. „Alles ist möglich“, sagt Surkau, der zwar erst einmal schauen will, wie die Bierkiste sich an ihrem neuen Standort so schlägt, dem aber trotz oder gerade wegen des bekannten Namens wichtig ist, aus der neuen Bierkiste sein eigenes Ding zu machen. Einfach nur eine Kopie soll der Laden in der Westendstraße nicht werden.

Das ändert für Maximilian Heisler allerdings nichts daran, dass er sich „richtig krass betrogen“ fühlt – wenn auch weniger von Surkau, als von Tilman Ludwig. Formal war er jahrelang nur dessen Angestellter, wenn auch in leitender Funktion. Praktisch, so sieht es zumindest Heisler, sei er faktisch einer der Betreiber gewesen und der Erfolg der Bierkiste zu einem Großteil sein Verdienst. Dass Ludwig ihm von einem Tag auf den anderen gekündigt habe und ihn dann, als klar war, dass Surkau die Bierkiste übernehmen würde, weder Surkau noch Ludwig gefragt hätten, wie er das findet, schmerzt ihn – menschlich wie beruflich.

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Ludwig indes erklärt, dass er Heislers Groll über die Kündigung durchaus nachvollziehen könne, nicht aber, dass dieser nun Anspruch auf die Marke erhebe, alles sei immer auf seinen Namen gelaufen. Und er betont: Wenn Heisler ihn gefragt hätte, ob auch er eine neue Trinkhalle mit dem Namen Bierkiste hätte eröffnen dürfen, hätte er zu einem früheren Zeitpunkt sicherlich nicht nein gesagt.

In einem Punkt immerhin sind sich Heisler und Ludwig einig: Beide freut, dass es für die Bierkiste weitergeht. Er wünsche, so Heisler, Surkau ein „glückliches Händchen“, er unterstütze es, dass mit ihm ein junger Mann den Schritt in die Gastronomie wage. Und er sei froh, dass die vielen Fans „bekommen, wonach sie dürsten“. Ihre innig geliebte Bierkiste nämlich. Denn so viel ist sicher: Egal, wer sich das Konzept ausgedacht hat, es kommt gut an.

Bierkiste, Westendstraße 161, Öffnungszeiten: Mittwoch und Donnerstag 17 bis 24 Uhr, Freitag und Samstag 17 bis 1 Uhr