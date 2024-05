Platzpatronen, Helme und Schutzwesten: Die Münchner Polizei trainiert für den Ernstfall. In der Zeit von Montag, 6. Mai, bis Mittwoch, 8. Mai, und am Montag, 13. Mai, findet in der Zeit von 8 bis 12 Uhr eine groß angelegte Übung der Münchner Polizei in der Siegenburger Straße im Westend statt.