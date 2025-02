Auf den ersten Blick hat das „Mr. Tonkey“ in der Kazmairstraße nichts mehr mit dem Vorgängerlokal „Jolandas Vinothek“ zu tun. Deren rot-weiß-karierte Tischdecken und aufgereihte Weinflaschen sind skurrileren Blickfängern gewichen, einem lebensgroßen Papp-Aufsteller von Rocky Balboa zum Beispiel; und einer Bilderwand, die so voll behangen ist mit Gesichtern aus der Popkultur der Sechzigerjahre, dass das grelle Türkis der Wandfarbe nur noch an wenigen Stellen durchblitzt.