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Unruhe im Münchner WestendWenn ein Unbekannter Kinder anspricht

Lesezeit: 4 Min.

Ein Mann hat auf Spielplätzen im Westend Kontakt zu Kindern gesucht. Die Unruhe im Viertel ist danach groß.
Ein Mann hat auf Spielplätzen im Westend Kontakt zu Kindern gesucht. Die Unruhe im Viertel ist danach groß. Robert Haas; Bearbeitung: SZ

Ein Mann verhält sich Kindern gegenüber auffällig. Wie schnell ein Münchner Viertel in Aufregung gerät, wie Eltern reagieren sollten und wie die Polizei vorgeht, wenn trotz mancher Befürchtungen keine Straftat vorliegt.

Von Lisa Sonnabend

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Es ist ein Sommerabend, nicht ganz so warm wie die davor und die danach, als die Meldung in Chatgruppen vieler Eltern aus dem Westend aufpoppt. Ein Mann verhalte sich auffällig, er spreche Kinder an, biete ihnen Geld. Jemand hat den Mann auf der Straße fotografiert und das Bild über Whatsapp verschickt, es verbreitet sich nun rasant.

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