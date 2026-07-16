Ein Mann verhält sich Kindern gegenüber auffällig. Wie schnell ein Münchner Viertel in Aufregung gerät, wie Eltern reagieren sollten und wie die Polizei vorgeht, wenn trotz mancher Befürchtungen keine Straftat vorliegt.

Es ist ein Sommerabend, nicht ganz so warm wie die davor und die danach, als die Meldung in Chatgruppen vieler Eltern aus dem Westend aufpoppt. Ein Mann verhalte sich auffällig, er spreche Kinder an, biete ihnen Geld. Jemand hat den Mann auf der Straße fotografiert und das Bild über Whatsapp verschickt, es verbreitet sich nun rasant.