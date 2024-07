Wer sich schon mit „Bruschetta“ schwertut, wird auch die „Cicchetti“ fürchten. In Bezug auf die Aussprache machen es einem die Schnittchen aus Italien aber auch wirklich schwer. Freundlicherweise nimmt die Webseite des „L'Oca Bianca“ ihre Gäste an die Hand, noch bevor sie bis zur Telefonnummer scrollen und beim Vorbestellen „Kitschetti“ in den Hörer stammeln können. „Sprich: Tschiekätti“, so lautet in Großbuchstaben die unmissverständliche Anweisung auf der Startseite.

Das L'Oca Bianca ist eine kleine Aperitivo-Bar am Alten Messeplatz zwischen Theresienwiese und Westend. Der Betreiber Jonas Messerschmidt kennt das Viertel gut. Fast fünf Jahre lang war er Autor des „Westendblogs“, ehe er im Dezember 2020 die Bar eröffnete. Wie es sich für einen echten italienischen Aperitivo, also für den Drink vor dem Abendessen, gehört, werden im L'Oca Bianca dazu kleine Snacks gereicht. Eine Vorspeise vor der Vorspeise, wenn man so will, oder „Mogntratzerl“, wie der Bayer sagen würde.

Messerschmidt hat sich für traditionell venezianische Aperitivo-Begleiter entschieden – die Cicchetti, was so viel bedeutet wie kleine, raffiniert zubereitete Häppchen. Er belegt zum Beispiel geröstete Weißbrotscheiben mit Ricotta und Mortadella, Trüffelcreme und Parmaschinken, oder Sardinen und sauren Zwiebeln (je 3,30 Euro). Bestellen sollte man sie an der Bar, am besten mit etwas Geduld für den viel beschäftigten Service, der die Auswahl auf einem Holzbrett zusammen mit einer Schale fleischiger grüner Oliven (3,90 Euro) an den Tisch bringt.

Detailansicht öffnen Das L'Oca Bianca im Westend bietet auch einige Plätze auf der Straße. (Foto: Robert Haas)

Detailansicht öffnen Auf der Tageskarte gibt es eine besondere Auswahl an aktuellen Getränken. (Foto: Robert Haas)

Detailansicht öffnen Hier zum Beispiel der "Select Spritz", begleitet von einer Schale Oliven. (Foto: Robert Haas)

Der kirschrote, für Venedig typische „Select Spritz“ (7 Euro) aus „Select Bitter“ und Sekt ist mit einer solchen grünen Olive garniert und schmeckt wie ein leichterer „Negroni Sbagliato“, herb und weich zugleich. Typisch für das Westend sind dagegen „Rubin Spritz“ und „Bernstein Spritz“ (je 7,50 Euro). Denn hierfür verwendet das L'Oca Bianca die Kräuter-Toniken des Nachbarn „Franz von Fein“, einem Hersteller von alkoholfreien Aperitifs in der Schwanthalerstraße. Die Toniken – „Rubin“ wird aus Wacholder und Hibiskus hergestellt, „Bernstein“ aus Orange, Lavendel und Rosmarin – können alkoholfrei mit Wasser und Tonic, oder als Spritz mit Sekt aufgegossen werden. Damit sind die Drinks zwar nicht unbedingt aufwendig, aber dank ihrer hochwertigen Zutaten doch besonders.

Die Location ist wie gemacht für ein Aperitivo-Konzept mit Öffnungszeiten von 16 bis 20 Uhr. In diesen Stunden taucht die Abendsonne die Terrasse in warmes Rotgold, was die Bar besonders im Sommer beliebt macht. Während die wenigen Tische im kleinen kahlen Innenraum frei sind, wuselt es vor der Tür nur so vor Menschen. Der Übergang zur Terrasse der benachbarten Champagner-Bar „Champagne Characters“, wo man die Cicchetti übrigens auch verzehren darf, ist fließend. Überhaupt kann man die Aperitif-Happen auch zum Abholen bestellen und beispielsweise nebenan auf den Stufen vor der Bavaria genießen. Das heißt, solange der Vorrat reicht. Es kann nämlich gut sein, dass die Cicchetti-Vitrine schon eine Stunde vor Feierabend geplündert ist.

L'Oca Bianca, Alter Messeplatz 6, 80339 München, Telefon: 089/92587937, Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 16 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag 12 bis 20 Uhr