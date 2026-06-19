Dunkles Rot und Braun, diese beide Farben dominieren im Figo in der Schwanthalerstraße, aufgelockert hier und da durch Elemente aus Edelstahl und ein kleines, rot-weißes Poster mit der Aufschrift „Antifa Grill“ in Anlehnung an die italienischen Autobahngaststätten auf dem Weg zum Klo.

Im farblichen Kontrast dazu stehen die blauen Arbeitsjacken mit dem aufgestickten Logo auf der Brust, die die Kellnerinnen tragen. Und damit wäre optisch der Ton gesetzt für den gastronomischen Neuzugang: Die Figo Tagesbar mag ein wenig schicker daherkommen als ihr Vorgänger, das Bean Batter. Sie ist aber auch nicht zu chic für das immer noch eher alternative Westend.

Ähnlich verhält es sich mit der Speisekarte: Einerseits findet man auf ihr zahlreiche italienische Klassiker wie Pappardelle mit Ragù und Bruschetta. Doch gerade beim Frühstück, das bis 15 Uhr serviert wird, wagen die Betreiber Enis Nart und Benjamin Jevtic einen Blick über Italien hinaus. Klassisch und dabei doch modern, ausgefallen und dabei doch lecker, so könnte man das kulinarische Konzept des Figo vielleicht zusammenfassen. Die beiden Gastronomen und Freunde Nart und Jevtic, die schon im Café Zeitgeist und der Bar Lucky Who zusammengearbeitet haben, sagen selbst, ihnen gehe es vor allem um ein „Lebensgefühl“: um gute Zutaten, einfache Gerichte und eine entspannte Atmosphäre.

So wird das Egg Benni (14,50 Euro), wie sie Egg Benedict hier nennen, zwar wie üblich mit Sauce Hollandaise serviert. Statt Räucherlachs oder Kochschinken wird die Brioche aber mit Pancetta, einem italienischen Bauchspeck, belegt, dazu kommen Blattspinat und Parmesan. Oder das Avocado-Brot (13 Euro): Hier verleihen Kiwis und eingelegte Zwiebeln der sehr fein pürierten Avocadocreme und dem pochierten Ei auf dem Vollkornbrot den gewissen Kick.

Das Avocado-Brot wird in der Figo Tagesbar mit einem pochierten Ei, eingelegten Zwiebeln und Kiwi serviert. Johannes Simon

Enis Nart (im Bild) betreibt die Figo Tagesbar gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Benjamin Jevtic. Gemeinsam wollen die beiden ein entspanntes Lebensgefühl transportieren. Johannes Simon

Die Figo Tagesbar mag ein wenig schicker daherkommen als ihr Vorgänger, das Bean Batter. Sie ist aber auch nicht zu chic für das immer noch eher alternative Westend. Johannes Simon

Für alle, die es morgens süß mögen stehen eine Açai-Bowl (9,50 Euro), Tiramisu Oats (10,50 Euro) oder ein French Toast (12 Euro) auf der Karte. Letzterer klingt besonders verlockend: Statt mit roten Beeren und Ahornsirup wird die goldbraun gebratene Brioche im Figo in gemahlenen Pistazien gewendet und mit einer Ricottacreme und eingelegten Zitronen serviert, hübsch dekoriert mit einem Minzblatt. Kein Zweifel: Das Auge isst im Figo mit.

Ähnlich wie am Autogrill an den italienischen Raststätten, die auf dem Weg gen Süden den Urlaub einläuten, bekommt man auch in der Tagesbar keinen Specialty Coffee. Der Espresso doppio (3 Euro) und der Cappuccino (3,50 Euro) werden mit Saquella Kaffee serviert und kommen noch dazu ganz ohne aufwendige Latte-Art aus.

Gegen den Durst sind außerdem zu empfehlen: die hausgemachte Zitronen-Ingwer-Limonade und der Zitroneneistee (je 4,50 Euro), den man wahlweise auch in den Geschmacksrichtungen Pfirsich, Bergamotte oder Lavendel hätte haben können. Weniger italienisch, dafür sehr zeitgeistig stehen freilich auch die üblichen Matcha-Kreationen auf der Karte.

Und nachdem das Figo ja eine Tagesbar ist, kann man hier, gerade am Wochenende, auch bestens vom Frühstück gleich zum Aperitif übergehen, wahlweise mit einem Bellini (10 Euro), sprich Prosecco mit einem Püree aus weißen Pfirsichen, einem Limoncello Spritz (7,50 Euro) oder, wenn es etwas mehr knallen soll, auch mit einem Espresso Martini (12 Euro).

Für alle, die alkoholfrei unterwegs sind, gibt es als Alternative zur Limo auch ein 0,0-Peroni (3,50 Euro). Dazu noch ein Teller Honigmelone mit Parmaschinken und man kann sich fast den Weg über den Brenner sparen – oder zumindest die Zeit bis zum nächsten Urlaub überbrücken.

Figo, Schwanthalerstraße 123, Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 10 bis 22 Uhr, Sonntag 10 bis 18 Uhr