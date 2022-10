Im Westbad in Pasing ist am Donnerstagabend ein Spanner festgenommen worden, der in der Umkleidekabine Bilder von einer 33 Jahre alten Münchnerin gemacht hat. Die Frau hatte um kurz nach 20 Uhr bemerkt, dass sie unter der Kabinentrennwand hindurch mit einem Mobiltelefon gefilmt wurde; sie machte das Personal darauf aufmerksam.

Mit Hilfe eines privat im Hallenbad anwesenden Polizisten wurde der Tatverdächtige kurz darauf festgenommen. Es handelt sich um einen 24 Jahre alten Angestellten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck, der schon wegen anderer, kleinerer Delikte polizeibekannt ist. Das für Sexualdelikte zuständige Kommissariat 15 hat die Ermittlungen übernommen und erst einmal das Handy des Mannes sichergestellt.