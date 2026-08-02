Hitzestrategien : „Ich rate dringend davon ab, dass wir in immer mehr Wohnungen Klimaanlagen installieren“

Wenn es heiß ist, wollen viele Menschen die eigenen vier Wände möglichst kühl halten. Im Gespräch erklärt Professor Martin Renner von der Hochschule München, wie das am besten gelingt – und was eigentlich das bessere Konzept wäre.