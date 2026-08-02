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Tipps für den richtigen Umgang„Am besten ist es, man schiebt die Wespe vorsichtig zur Seite“

Lesezeit: 4 Min.

Wespen sehen und riechen enorm gut, sagt Julia Schmack. Deswegen sind sie meist schnell da, wenn es etwas Süßes gibt.
Wespen sehen und riechen enorm gut, sagt Julia Schmack. Deswegen sind sie meist schnell da, wenn es etwas Süßes gibt. Chromorange/Imago

Sie kreisen im Biergarten um den Krug, nerven beim Eis essen. Expertin Julia Schmack erklärt, warum es in diesem Sommer besonders viele Wespen gibt, wie sie sich am besten verscheuchen lassen und warum ihr schlechtes Image ungerechtfertigt ist.

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Ausgerechnet über jedermanns Lieblingsinsekt ist Julia Schmack zu einem der unpopulärsten Tiere gekommen. Denn als ihr Bienenvolk von Wespen überfallen wurde, erzürnte dies die Ökologin zunächst – ehe es ihr Interesse weckte.

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