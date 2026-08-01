Ausgerechnet über jedermanns Lieblingsinsekt ist Julia Schmack zu einem der unpopulärsten Tiere gekommen. Denn als ihr Bienenvolk von Wespen überfallen wurde, erzürnte dies die Ökologin zunächst – ehe es ihr Interesse weckte.
Tipps für den richtigen Umgang„Am besten ist es, man schiebt die Wespe vorsichtig zur Seite“
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Sie kreisen im Biergarten um den Krug, nerven beim Eisessen. Expertin Julia Schmack erklärt, warum es in diesem Sommer besonders viele Wespen gibt, wie sie sich am besten verscheuchen lassen und warum ihr schlechtes Image ungerechtfertigt ist.
Interview von Patrik Stäbler
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