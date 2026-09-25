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AbfallwirtschaftWarum ein neuer Wertstoffhof in München 24 Millionen Euro kostet

Lesezeit: 3 Min.

Ein Teil der Container steht auf einer unteren Ebene.
Ein Teil der Container steht auf einer unteren Ebene.
Foto: Catherina Hess

In Steinhausen ist die modernste Sammelstelle der Stadt für Abfall  in Betrieb gegangen. Drei Jahre lang wurde daran gebaut, die Kosten stiegen um rund ein Drittel. Ist das zu viel Geld für eine Stadt unter Sparzwang?

Von Bernd Kastner

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München hat einen neuen Wertstoffhof. Er befindet sich in Steinhausen beim Vogelweideplatz und ist keiner der gewöhnlichen Sammelorte für sperrige und gefährliche Dinge, sondern ein „Wertstoffhof plus“. Die Anlage ist besonders leistungsfähig und komfortabel. Mehr als drei Jahre betrug die Bauzeit, gekostet hat der Wertstoffhof rund 24 Millionen Euro. Ist das ein angemessener Preis für eine Abfall-Sammelstelle? Oder ist das womöglich zu viel Geld in einer Stadt, die enorm sparen muss?

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