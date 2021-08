Von Martina Scherf

Er hat sie alle beim Namen genannt. 330 Nonnen, die je im Kloster Bad Wörishofen Dienst taten. Sie stehen mit ihrem Geburtstag - und alle, die verstorben sind, auch mit ihrem Todestag -, mit Herkunft und dem Tag ihres Gelübdes in der Festschrift zum 300. Jubiläum. Dafür hat Werner Schiedermair gesorgt. "Ohne diese Frauen wäre Pfarrer Kneipp ja nie so populär geworden", sagt er. Und dieses Detail wiederum verrät einiges über den Juristen, Denkmalschützer und Buchautor Werner Schiedermair. Nur noch acht Nonnen leben heute im Kloster. Schiedermair arbeitet an einer Lösung, dass sie bis an ihr Lebensende dort wohnen können. Auch das sagt einiges über ihn aus.