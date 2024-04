Von Sebastian Krass

Sieben Jahre, nachdem sie das Baurecht geschaffen hat, vergibt die Stadt München nun ein kommunales Grundstück für 250 neue Wohnungen im Werksviertel am Ostbahnhof an die Münchner Wohnen. Diese sogenannte "In-House-Vergabe" hat der Planungsausschuss des Stadtrats am Mittwoch einstimmig beschlossen - allerdings begleitet von deutlicher Kritik des Oberbürgermeisters Dieter Reiter (SPD) und aus der Opposition an der langen Verfahrensdauer. Zudem werden bis zum Baubeginn weitere drei Jahre vergehen, bis zur Fertigstellung sogar sechs Jahre.