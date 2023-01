Von Sebastian Krass

Im Münchner Stadtrat wächst der Unmut über die "Denkpause", die Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zum Bau eines Konzertsaals im Werksviertel ausgerufen hat - vor allem weil die Ungewissheit offenbar auch den Bau von günstigem städtischen Wohnraum behindert. "Ich fordere den Freistaat auf, beschleunigt Nägel mit Köpfen zu machen, sodass die Planung und Realisierung von Wohnraum durch die städtische GWG vorankommen kann", sagt Grünen-Stadtrat Bernd Schreyer.

"Der Ministerpräsident macht eine Denkpause. Und solange Markus Söder denkt - oder pausiert, je nach Interpretation - passiert in Sachen Konzertsaal gar nichts", sagt Jörg Hoffmann, Vorsitzender der Fraktion von FDP/Bayernpartei. Sie verfolgt den schleppenden Wohnungsbau im Werksviertel schon seit Längerem kritisch. Vor einem Jahr bekam die Fraktion vom Planungsreferat mitgeteilt, dass die GWG 2024 mit dem Bau von Wohnungen im Werksviertel beginnen werde.

Inzwischen geht die GWG selbst von 2026 aus, wohl erst von 2028 an wären dann die ersten Wohnungen fertig. Deshalb fordern FDP/Bayernpartei nun in einer neuen Anfrage aktuelle Angaben zum Zeitplan. Und sie wollen wissen, ob die Stadt mit dem Freistaat über mögliche Konflikte zwischen den Bauvorhaben Konzertsaal und städtische Wohnungen verhandelt.

Ende Dezember hatte die SZ berichtet, dass die GWG nach eigener Darstellung die Planung eines Baukomplexes mit etwa 125 Wohnungen nicht vorantreiben könne, weil das Projekt abhängig vom benachbarten Baufeld des Freistaats sei. Eigentlich ist dort eine Maximalhöhe von 26 Metern vorgesehen, das Konzerthaus des Freistaats soll aber etwa 45 Meter hoch werden. Diese Abweichung ist im Bebauungsplan abgesichert, wenn auf dem Grundstück eine "Anlage für kulturelle Zwecke" errichtet wird und sie "unter Würdigung der nachbarrechtlichen Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist".

Ein 45 Meter hoher Konzertsaal würde das GWG-Grundstück aber so verschatten, dass dort die unteren Geschosse sich "nicht für eine Wohnnutzung eignen", erklärt die städtische Wohnungsgesellschaft. Der Schattenwurf eines 26 Meter hohes Nachbargebäudes wäre hingegen weniger kritisch für eine Wohnnutzung.

Insgesamt ist im Werksviertel, jenem neuen Stadtteil östlich des Ostbahnhofs in Berg am Laim, der Bau von 1150 Wohnungen geplant, 340 davon durch die GWG, der Rest durch private Investoren, davon sind 75 Wohnungen fertig. Die Fertigstellung der übrigen mehr als 1000 Wohnungen ist derzeit für die Zeit von 2027 an geplant.

Wie bewertet der Freistaat die Darstellung der GWG? Würde das Konzerthaus tatsächlich so viel Schatten werfen, dass nebenan weniger Wohnungen möglich sind? Und behindert die "Denkpause" tatsächlich den Bau von bezahlbaren Wohnungen? Auf eine entsprechende Anfrage antwortet zunächst eine Sprecherin des Bauministeriums: "Aufgrund des erreichten Planungsstands und der baurechtlichen Vorgaben stehen die Dimensionen des Konzerthauses fest und sind auch der Stadt München bekannt. Den Planungen für Wohnungsbau auf benachbarten Grundstücken steht somit nichts im Wege."

Hoppla, ist das so zu verstehen, dass der Freistaat den Konzertsaal auf jeden Fall baut? Das wäre eine überraschende Nachricht. Auf Nachfrage, ob das so stimmt, verweist das Bauministerium ans Kunstministerium, das für den Konzertsaal zuständig ist.

Dessen Chef Markus Blume (CSU) rückt über eine Sprecherin die zumindest zweideutige Auskunft aus dem Bauministerium gerade: "Zur Frage des Baus des Konzerthauses gibt es keinen neuen Sachstand: Die Entwurfsplanung läuft weiter und ist nach Abschluss die Entscheidungsgrundlage für weitere Schritte." Mehr will Blume öffentlich dazu nicht sagen.

Detailansicht öffnen So könnte es eines Tages aussehen, das neue Konzerthaus im Werksviertel. Wenn es denn wirklich gebaut wird. (Foto: bloomimages für cukrowicz nachbaur architekten zt gmbh)

Die Münchner Konzertsaal-Frage - diesen Eindruck erwecken die dürren Auskünfte aus den Ministerien - ist und bleibt ein unangenehmes Thema für die Staatsregierung: In München wird der Bau von vielen Seiten vehement gefordert, im Rest des Freistaats wird er wegen der hohen Kosten vielerorts abgelehnt. Derzeit sieht es so aus, als sollte die Entscheidung für oder gegen den Bau auf die Zeit nach der Landtagswahl aufgeschoben werden. Sollte die Staatsregierung sich gegen den Bau entscheiden, was durchaus möglich erscheint, würde daraus die Frage resultieren, was der Freistaat stattdessen auf dem Grundstück baut und in welcher Höhe - mit den bekannten Folgen für den städtischen Wohnungsbau.

CSU-Stadträtin Heike Kainz sagt mit Blick auf den Konzertsaal, aber auch auf große Bauvorhaben andernorts mit anderen politischen Verhältnissen, sie sei "manchmal erstaunt, über wie viele Jahrzehnte die sich hinziehen". Beim Werksviertel plädiert sie dafür, "mit den Entscheidungsträgern, etwa bei der GWG, nach Lösungen zu suchen, damit wir keine ewigen Baulücken haben".

In diese Richtung denkt auch Jörg Hoffmann (FDP): Die Stadt solle sich vom Freistaat unabhängig machen und auf dem fraglichen GWG-Baufeld "ein innovatives, urbanes und flexibles Konzept auf die Beine stellen für möglichst viele Wohnungen und mögliche Alternativnutzungen in den unteren Geschossen".