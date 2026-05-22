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„Cirque du Fleur“ in MünchenMit Hippie-Stimmung in den Sommer

Lesezeit: 2 Min.

Peace, Love und Seifenblasen: Chantal Schneider, „Sunny“, ist die Tochter der Gründerin des Cirque du Fleur.
Peace, Love und Seifenblasen: Chantal Schneider, „Sunny“, ist die Tochter der Gründerin des Cirque du Fleur. Power on Stage Entertainment

Der „Cirque du Fleur“ im Münchner Werksviertel will mit viel Flower-Power einen „Summer of Love“ einläuten und setzt auf Akrobatik im Flatterkleid und Clownerie.

Kritik von Lena Mittermayr

„I got life, mother / I got laughs, sister /I got freedom, brother /I got good times, man“ – die Zeilen dieses berühmten Songs aus dem Musical „Hair“ sind der Grund dafür, dass am Donnerstagabend ein kleiner, bunter Zirkus Weltpremiere feierte. Die Hippie-Mama des „Cirque du Fleur“ heißt Sylvia Schneider, stammt aus der traditionsreichen Zirkus-Familie Brumbach und träumte bereits als 15-jähriges Mädchen von einem Ort, der Zirkus und Hippiekultur verbindet. Nun, 40 Jahre später, wird der Traum der Landsbergerin wahr.

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SZ PlusVon Oliver Hochkeppel

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