Es ist beinahe kitschig anzusehen, wie die glutrote Abendsonne genau hinter den Türmen der Frauenkirche Stück für Stück verschwindet und mit ihren letzten Strahlen die blaue Stunde einläutet. Als hätte ein Fotograf den Feuerball für den perfekten Postkartenblick exakt dort platziert. Und das Beste: Von der Dachterrasse der Bar Otto 25 im Werksviertel aus kann man an lauen Sommerabenden eben jenen Ausblick zusammen mit einem kühlen Getränk genießen.

Die nach eigenen Angaben höchste Bar Münchens liegt im 25. Stock des Gebäudes „Werk4“ und ist über den Aufzug der Lobby des Adina-Hotels zu erreichen. In knapp 90 Metern Höhe hat man einen Rundumblick von den Alpen über die Innenstadt und das Olympia-Gelände bis hin zur Fröttmaninger Arena im Norden. Das macht die Rooftop-Bar besonders an Wochenendabenden attraktiv für internationale Hotelgäste sowie Münchnerinnen und Münchner, die ihr Social-Media-Profil aufhübschen wollen.

Wer sich nicht am Gedränge um die Bistrotische und Stehplätze mit freier Sicht stört, wird hier auch aufgrund der Drinks einen guten Abend haben. Für den Betrieb auf der Dachterrasse gibt es eigens eine Außenbar, die nicht nur dünne Nullachtfünfzehn-Drinks mischt, wie sie an solchen Orten gerne mal verkauft werden. Der „Otto 25“ (12,90 Euro) etwa ist ein fruchtig-herber Spritz aus Gin, Himbeere, Limette, Vanille und Prosecco. Den Rosmarin-Zweig, mit dem der Drink garniert wird, flämmt der Barkeeper für ein dezentes Raucharoma kurz an.

Regulär hat die Dachterrasse bis 18.30 Uhr geöffnet, an schönen Tagen kann es aber auch bis 22 Uhr gehen. Danach kann man über Treppen hinab in die eigentliche Bar im 25. Stock umziehen. An den Lounge-Tischen entlang der verglasten Wände genießt man einen ebenso spektakulären Ausblick wie von der Dachterrasse. Der plüschige Schriftzug an den Scheiben ist aus der Wolle der Schafe gefertigt, die nebenan auf dem Dach des „Werk3“ grasen.

Die Aussicht macht die Rooftop-Bar besonders an Wochenendabenden attraktiv für internationale Hotelgäste sowie Münchnerinnen und Münchner, die ihr Social-Media-Profil aufhübschen wollen. Johannes Simon

Wer sich nicht am Gedränge um die Bistrotische und Stehplätze mit freier Sicht stört, wird aufgrund der Drinks trotzdem einen guten Abend haben. Johannes Simon

Sobald die Dachterrasse schließt, kann man in die eigentliche Bar im 25. Stock umziehen. An den Lounge-Tischen entlang der verglasten Wände ist der Ausblick nicht minder spektakulär. Johannes Simon

Nimmt man am langen Bartresen mit dem Rücken zum Fenster Platz, hat man das Barteam sowie den Klavierspieler im Blick. Dessen Musikauswahl klingt am Abend des Besuchs eher nach Regentag in Paris als nach Sommerabend in München, besonders nach dem vorausgehenden Sundowner auf der Dachterrasse. Dieses Ambiente verleitet dazu, den fruchtigen Spritz gegen einen trockenen „Martini Verde“ (15,50 Euro) von der Signature-Karte zu tauschen.

Für diese Martini-Variation werden Wodka und Wermut um Basilikum und Olive Bitter ergänzt und mit einer fleischigen grünen Olive garniert. Auf Anfrage reicht der Barkeeper auch Knabbereien zum Drink. Neben den Signature-Cocktails, die von chili-scharf und mezcal-rauchig bis hin zu karamell-süß eine Bandbreite an Geschmäckern abdecken, gibt es auch eine Auswahl an klassischen sowie alkoholfreien Cocktails.

Selten ist in einer Cocktailbar das Bier ein Highlight auf der Karte. Im Otto 25 macht man aber auch mit einem frisch gezapften, naturtrüben Bio-Kellerbier von Werksviertel Bräu, das im „Werk3“ wenige Meter entfernt gebraut wird, alles richtig.

Otto 25, Atelierstraße 22, 81671 München, Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag 17 bis 1 Uhr, Rooftop-Bar bei schönem Wetter Mittwoch bis Sonntag 14.30 bis mindestens 18.30 Uhr.