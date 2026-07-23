Roman Röschlein hebt die Stichsäge hoch, drückt auf den Knopf, drei Augenpaare folgen seinen Bewegungen. „Immer Vollgas“, sagt Röschlein. „Und immer beide Hände oben auf der Maschine. Niemals nach unten greifen, sonst ist ein Finger oder die ganze Hand ab.“ Der Mitarbeiter der Projektwerkstatt macht es nochmal vor: Das Gerät fest und gerade halten und in einem Zug das Sägeblatt entlang des Strichs durch das Brett führen.