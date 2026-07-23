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Handwerk„Die Jugendlichen werden hier mit jedem Tag ein bisschen größer“

Lesezeit: 5 Min.

Roman Röschlein in der Werkstatt.
Roman Röschlein in der Werkstatt. Stephan Rumpf

Sozialpädagoge Roman Röschlein erklärt, wie die Arbeit mit Schwingschleifer und Stichsäge die Schüler in seinen Kursen wachsen lässt.

Von Martina Scherf

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Roman Röschlein hebt die Stichsäge hoch, drückt auf den Knopf, drei Augenpaare folgen seinen Bewegungen. „Immer Vollgas“, sagt Röschlein. „Und immer beide Hände oben auf der Maschine. Niemals nach unten greifen, sonst ist ein Finger oder die ganze Hand ab.“ Der Mitarbeiter der Projektwerkstatt macht es nochmal vor: Das Gerät fest und gerade halten und in einem Zug das Sägeblatt entlang des Strichs durch das Brett führen.

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