26. Februar 2019, 18:00 Uhr München Werbung für Europawahl

Die Rathaus-Grünen wünschen sich eine große Europa-Kampagne in München. Die Stadt solle das komplette Sortiment ihrer Infoflächen dafür nutzen, um alles Wichtige über die Europawahl am 26. Mai zu verbreiten - weil die Wahlbeteiligung trotz der großen Bedeutung des Straßburger Parlaments noch ausbaufähig sei. Besonders wichtig ist den Grünen, die ebenfalls wahlberechtigten EU-Ausländer zu informieren. Viele von ihnen müssen sich bis zum 5. Mai ins lokale Wählerverzeichnis eintragen lassen. Die Informationskampagne soll deshalb auf Deutsch wie auch in den Sprachen der zehn wichtigsten EU-Staaten stattfinden.