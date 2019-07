24. Juli 2019, 21:25 Uhr München Wenn die Noten nicht passen

Beratungsstellen helfen bei enttäuschenden Zeugnissen

Die Zeugnisausgabe kann Grund zur Freude sein, aber auch negativ überraschen. An diesem Freitag, 27. Juli, bekommen die Schülerinnen und Schüler in ganz Bayern ihre Noten für das endende Schuljahr. Wenn diese nicht wie erwartet ausfallen, kann ein Gespräch mit den Lehrkräften oder der Schulpsychologin respektive dem Schulpsychologen Klärung schaffen. Darüberhinaus bieten die staatlichen Schulberatungsstellen einen verstärkten Beratungsdienst an. Dort kann Eltern und Schülern bei kleinen und großen Problemen geholfen werden.

Das Zeugnis spiegele den aktuellen Stand der Leistungen wider, jedoch könne sich jedes Kind und jeder Jugendliche weiterentwickeln und Unterstützung in Anspruch nehmen, etwa bei der Erarbeitung von Lernstrategien oder dem Abbau von Ängsten, heißt es in einer Mitteilung der bayrischen Schulberatung. Für die Stadt und Landkreis München ist Wolf-Dieter Schuster der Ansprechpartner, telefonisch unter 55 899 89 60 und per Mail an info@sbmuc.de zu erreichen. In der Schuljahresendzeit werden verlängerte Telefonsprechstunden angeboten: Von Donnerstag, 25. Juli, bis Dienstag, 30. Juli, ist die Beratung wochentags von 9 bis 16 Uhr zu erreichen, am ersten Mittwoch in den Ferien bis 14 Uhr. Die regulären Sprechzeiten gibt es online unter www.schulberatung.bayern.de.

Eltern, die bei ihren Kindern eine Suchtgefährdung vermuten, kann das Beratungsportal Elsa weiterhelfen. Auf www.elternberatung-sucht.de gibt es digitale Hilfe bei Alkohol, Drogen, Computer-Sucht. Das Angebot ist anonym und wird von erfahrenen Suchtberatern unterstützt.