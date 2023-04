Rares in endlos langen Regalen

Die erste gedruckte Stadtansicht von München in der Schedel'schen Weltchronik von 1493.

Ein einziges Buch, das eine halbe Million Euro wert ist? In der Bibliothek des Deutschen Museums sind solche Schätze zu finden. Doch nur selten werden den Besuchern so viele auf einmal gezeigt. Nun ist es wieder so weit.