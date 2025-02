Von Patrik Stäbler

Auf dem Parkplatz vor dem Schuhgeschäft prangen rote Quadrate auf dem Asphalt. Himbeerrot, um genau zu sein – satt, kräftig, fast schon leuchtend. Von dort schlängelt sich das Muster bis in die Mitte der Weißenburger Straße, jener testweise zur Fußgängerzone umfunktionierten Einkaufsmeile in Haidhausen. Doch je weiter die Quadrate in die Fahrbahn hineinragen, desto blasser wird das Himbeerrot. Und irgendwann löst sich das Muster gänzlich auf und weicht einem unschönen Geschmiere, das an ein Wasserfarbenbild aus der Grundschulzeit erinnert – nachdem es versehentlich mit dem Ärmel verunstaltet wurde.