Die provisorische Fußgängerzone in der Weißenburger Straße ist bei Anwohnerinnen, Anwohnern und Passanten gut angekommen – etliche Gewerbetreibende hingegen berichten von Umsatzeinbußen und einer schlechteren Erreichbarkeit ihrer Läden. Das sind die zentralen Erkenntnisse der Bilanz des einjährigen Verkehrsversuchs, die bei einer Informationsveranstaltung mehr als 300 Interessierten vorgestellt wurde.