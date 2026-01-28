Zum Hauptinhalt springen

Weißenburger Straße„Die Testphase hat gezeigt, dass die Fußgängerzone funktioniert“

Lesezeit: 3 Min.

Zur Fußgängerzone in der Weißenburger Straße haben Anwohner und Geschäftsleute starke Meinungen.
Zur Fußgängerzone in der Weißenburger Straße haben Anwohner und Geschäftsleute starke Meinungen. (Foto: Leonhard Simon)

Über den umstrittenen Verkehrsversuch in der Weißenburger Straße wurde heftig diskutiert. Nun hat die Stadt eine Bilanz dazu vorgestellt – mit einem „deutlichen Ergebnis“.

Von Patrik Stäbler

Die provisorische Fußgängerzone in der Weißenburger Straße ist bei Anwohnerinnen, Anwohnern und Passanten gut angekommen – etliche Gewerbetreibende hingegen berichten von Umsatzeinbußen und einer schlechteren Erreichbarkeit ihrer Läden. Das sind die zentralen Erkenntnisse der Bilanz des einjährigen Verkehrsversuchs, die bei einer Informationsveranstaltung mehr als 300 Interessierten vorgestellt wurde.

