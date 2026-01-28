Die provisorische Fußgängerzone in der Weißenburger Straße ist bei Anwohnerinnen, Anwohnern und Passanten gut angekommen – etliche Gewerbetreibende hingegen berichten von Umsatzeinbußen und einer schlechteren Erreichbarkeit ihrer Läden. Das sind die zentralen Erkenntnisse der Bilanz des einjährigen Verkehrsversuchs, die bei einer Informationsveranstaltung mehr als 300 Interessierten vorgestellt wurde.
Weißenburger Straße„Die Testphase hat gezeigt, dass die Fußgängerzone funktioniert“
Lesezeit: 3 Min.
Über den umstrittenen Verkehrsversuch in der Weißenburger Straße wurde heftig diskutiert. Nun hat die Stadt eine Bilanz dazu vorgestellt – mit einem „deutlichen Ergebnis“.
Von Patrik Stäbler
SZ-Test:Das sind die besten Krapfen Münchens
Zwei Expertinnen verkosten für die Süddeutsche Zeitung 22 Krapfen: Manche sind arge Zumutungen – und der Testsieger überrascht schließlich alle.
Lesen Sie mehr zum Thema