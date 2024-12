Wetterprognose :Gibt es in München dieses Jahr weiße Weihnachten?

Vor fast 20 Jahren lag in der Stadt zum letzten Mal an Heiligabend Schnee. Nun zeigen einige Wetter-Apps für die kommende Woche Schneeflocken an. Doch wie wahrscheinlich ist es wirklich, dass es am 24. Dezember schneit?

Interview von Justin Patchett

„Leise rieselt der Schnee“ – diese Zeile dürfte an Heiligabend in dem ein oder anderen Wohnzimmer gesungen werden. In München hat es in den vergangenen Jahren am 24. Dezember dagegen äußerst selten geschneit. Umso größer ist derzeit die Freude bei vielen beim Blick in die Wetter-App. Da zeigt es bei einigen tatsächlichen Schneeflocken für kommenden Dienstag an. Gibt es dieses Mal wirklich weiße Weihnachten? Meteorologe Guido Wolz, der beim Deutschen Wetterdienst die Wettervorhersage für München leitet, bleibt vorsichtig.