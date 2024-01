Das Gastronomen-Paar Brigitte und Thomas Zwink eröffnet einen exklusiven Klub an der Ludwigstraße. Wer Mitglied werden will, muss mindestens 16 Flaschen mitbringen - und das nötige Kleingeld.

Von Franz Kotteder

Dass der Dorfwirt von Unterammergau eines Tages wieder auftauchen würde, war eigentlich allen klar, die ihn einmal kennengelernt haben. Im Frühsommer vergangenen Jahres hat das Wirtshaus in den Ammergauer Alpen dichtgemacht. Aber jetzt ist er tatsächlich wieder da, mitten in der Stadt und mit einem ganz neuen Projekt, das es bisher so nicht gegeben hat in München: mit einem exklusiven Klub für Weinfans, geöffnet rund um die Uhr.