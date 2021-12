Von Franz Kotteder

Manchmal ist auch das Leben von Spitzenköchen eher unspektakulär. Fragt man zum Beispiel Bobby Bräuer, Küchenchef im Esszimmer in der BMW-Welt, das mit zwei Sternen im Michelin geführt wird, was es an Weihnachten bei ihm zu Hause gibt, so lautet die Antwort: "Gans. Das wünschen sich meine Frau und die Schwiegereltern." Same procedure as every year, das ist klar. Dazu gibt's Blaukraut und Kartoffelknödel, ganz klassisch also. "Ich stehe dann halt länger in der Küche", sagt Bräuer und lacht, "aber das bin ich ja gewöhnt!"