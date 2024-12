Noch vor seiner Eröffnung am vierten Adventswochenende ist der Pasinger Christkindlmarkt am Schererplatz bei der Kirche Maria Schutz Ziel einer Einbruchserie geworden: Offenbar drei Täter brachen laut Polizei 16 von 23 aufgestellten Buden auf oder versuchten es.

Eine Passantin sah am Freitagmorgen gegen fünf Uhr drei Männer, die sich an den Verkaufsständen zu schaffen machten. Als sie die Zeugin bemerkten, flüchteten sie in Richtung Bäcker- und Schererstraße. Die Polizei entdeckte Einbruchspuren an 16 Buden. Ob Waren oder Geld gestohlen wurde, steht nicht fest, weil die Standbetreiber zum Teil noch nicht erreicht werden konnten.

Die Polizei versperrte zusammen mit der Feuerwehr die Buden provisorisch und hinterließ eine Nachricht, dass die Schlüssel dafür auf der Pasinger Polizeiinspektion abgeholt werden können.