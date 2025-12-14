Wer sich hier schon am Vormittag mit einem Glühwein hinstellt, wird diese Frage doch wohl beantworten können. Zwei Frauen, aus den USA, wie sich herausstellt, halten je eine dampfende Tasse in der Hand und sehen sich an diesem eher grau-trüben Samstagvormittag auf dem Christkindlmarkt am Münchner Rindermarkt um. Die Frage, die man sich in diesen Wochen durchaus an vielen Stellen der Stadt stellen kann, im Grunde an allen, an denen es derzeit Weihnachtsmärkte gibt: Worin liegt denn eigentlich die Faszination dieser Budenbesuche?