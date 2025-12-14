Wer sich hier schon am Vormittag mit einem Glühwein hinstellt, wird diese Frage doch wohl beantworten können. Zwei Frauen, aus den USA, wie sich herausstellt, halten je eine dampfende Tasse in der Hand und sehen sich an diesem eher grau-trüben Samstagvormittag auf dem Christkindlmarkt am Münchner Rindermarkt um. Die Frage, die man sich in diesen Wochen durchaus an vielen Stellen der Stadt stellen kann, im Grunde an allen, an denen es derzeit Weihnachtsmärkte gibt: Worin liegt denn eigentlich die Faszination dieser Budenbesuche?
Phänomen Christkindlmarkt„Alle sind auf der Suche nach Wärme, und hier findet man sie“
Lesezeit: 4 Min.
In der Kälte stehen für pappsüßen Glühwein? Unser Autor hat sich auf die Suche nach der Faszination Weihnachtsmarkt begeben – und sie unter anderem in Gesprächen mit internationalen Advents-Hoppern gefunden.
Von Philipp Crone
