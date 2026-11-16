Er ist der Hingucker, der geschmückte Christbaum am Marienplatz . Dieses Jahr prangt dort eine eindrucksvolle, 22 Meter hohe Weißtanne, eine Spende der Gemeinde Sauerlach. Die Stände davor werden gerade aufgebaut und warten auf die Gäste, die auf dem Traditionsmarkt mit Wurzeln im 14. Jahrhundert wieder fündig werden können bei Christbaumschmuck, Spielzeug, Kunsthandwerk und weihnachtlichen Leckereien.

Auch der große Kripperlmarkt ist hier zu Hause, nur wenige Schritte entfernt vom Alten Peter. Nach jahrhundertelanger Tradition stellen hier die Händler ihr Krippen-Handwerk zur Schau. Ein Bummel über den größten aller Münchner Weihnachtsmärkte lohnt allemal, stimmungsvoll begleitet von adventlicher Musik live vom Rathausbalkon und Singen unterm Christbaum.

Gruseliger, aber völlig harmloser Höhepunkt ist der traditionelle Krampuslauf. Mehr als 300 der „wilde Gesellen“ wollen am 13. Dezember wieder die Besucher in den Marktgassen und der Fußgängerzone erschrecken. Rasselnd, scheppernd und mit viel Gebrüll geht’s um 15 Uhr los.

Zum Weihnachtsmarkt am Marienplatz gehört auch das „Sternenplatzl“ am Rindermarkt. Mit seiner charakteristischen zwölf Meter hohen Pyramide, die an die wesentlich kleineren, hölzernen Weihnachtspyramiden aus dem Erzgebirge erinnert, ist der kleine Markt nicht nur ein Hingucker – Gäste bekommen hier auch eine ausgezeichnete Feuerzangenbowle.

Fr., 20. November, bis Mi., 24. Dezember

Mo.–Sa., 10–21 Uhr

So. 10–20 Uhr

Heiligabend 10–14 Uhr

christkindlmarkt-muenchen.de

Sendlinger Tor: Der Kleine

Das Sendlinger Tor lädt nun auch wieder zum kurzen Bummeln ein, denn der Weihnachtsmarkt dort gehört zu den kleinsten in München. Foto: Florian Peljak

In den Anlagen vor dem Sendlinger Tor soll bereits 1886 ein sogenannter Christmarkt stattgefunden haben. Mehr als hundert Jahre später wurde wieder mit einem kleinen und feinen Christkindlmarkt an diese Tradition angeknüpft. Das Sendlinger Tor, eines der verbliebenen drei Stadttore der einstigen Münchner Stadtbefestigung, lädt nun auch wieder zum kurzen Bummeln ein, denn der Weihnachtsmarkt dort gehört zu den kleinsten in München. Kaufen kann man handgefertigte Waren aus aller Welt, von Keramik über Holzarbeiten aus Olivenholz bis zu Silberschmuck und Duftkerzen.

Fr., 20. November, bis Di., 22. Dezember

So., 22. November geschlossen

täglich 10.30–21 Uhr

sendlingertor.com

Viktualienmarkt: Der Turbulente

In der Vorweihnachtszeit ergänzen die Händler am Viktualienmarkt ihr Angebot mit Punsch und Waffeln an den Obst- und Gemüseständen. Foto: Leonhard Simon/Leonhard Simon

Der umtriebige Viktualienmarkt bekommt zur Weihnachtszeit eine zauberhaft winterliche Note: Unter dem Motto „Winterzauber“ ergänzen die Händler ihr Angebot um die extra Prise Weihnachtsstimmung mit Punsch und Waffeln an den Obst- und Gemüseständen. Parallel dazu gibt es die drei zusammenhängenden Buden des „Alpenwahn“ direkt am Wirtshaus Pschorr. Nach Feierabend können sich die Besucher hier zusammenfinden, um in eher ausgelassener Partystimmung zu Pop- und Rockklassikern in die Weihnachtszeit zu starten. Dazu gibt es eine hauseigene Glühweinkreation und warme Speisen.

Auch dieses Jahr findet hier eine Silvesterfeier mit Musik statt – ohne Voranmeldung und bis in die Morgenstunden darf hier gefeiert und getanzt werden. Also einfach dazugesellen.

Öffnungszeiten „Winterzauber“, Sa., 21. November, bis Di., 5. Januar 10–20 Uhr

Geschlossen an Sonn- und Feiertagen.

Alpenwahn, Do., 12. November bis Fr., 1. Januar 2027

Mo.–Do. 16–23 Uhr

Fr. 14–23 Uhr

Sa. 12–23 Uhr

So. 13–21 Uhr

24. bis 26. Dezember geschlossen

alpen-wahn.de

Kaiserhof der Residenz: Der Dörfliche

Geschützt vor kaltem Wind liegt das Weihnachtsdorf im größten Innenhof des Münchner Stadtschlosses, der Residenz. Foto: Catherina Hess

Im Innenhof der Residenz, fast abgeschottet vom Trubel der Innenstadt, verbirgt sich einer der schönsten Christkindlmärkte: Hier wurde eine Art Bauerndorf nachgebaut. An den Ständen werden Speisen und Getränke verkauft, und eine Hütte spendet ihren gesamten Erlös an das Kinderhospiz München.

Für Kinder gibt es Kasperletheater, am 6. und 7. Dezember kommt der Nikolaus und verteilt kleine Geschenke. Ein Highlight ist wieder der Märchenwald mit liebevoll gestalteten Märchenkästen und Winterlandschaften – und natürlich der beliebte sprechende Elch am Eingang. Am letzten Markttag werden die Christbäume, die dort den Markt schmücken, verschenkt: Ab 11 Uhr kann man sie gratis dort abholen.

Mo., 16. November bis Di., 22. Dezember

täglich 11–21 Uhr

Di., 22. Dezember, 11–20 Uhr

So., 22. November geschlossen

dasweihnachtsdorf.de

Wittelsbacherplatz: Der Nostalgische

Schon am Eingang werden die Gäste am Wittelsbacher Platz von Wachen begrüßt, detailgetreu gekleidet wie im Jahr 1490. Foto: Robert Haas

Wer seine Rüstungssammlung komplettieren will, wird auf dem Mittelaltermarkt am Wittelsbacherplatz ebenso fündig wie Fans von historischem Kulturprogramm. Da kommt es schon mal vor, dass ein Ritter hoch zu Ross über den Platz reitet oder Artisten Tänze aus lang vergangenen Zeiten darbieten. Schon am Eingang werden die Gäste von Wachen begrüßt, gekleidet wie im Jahr 1490.

Dieser Markt nimmt sein Thema ernst und überzeugt mit Liebe zum Detail: Die Stände bieten nicht nur ungewöhnliche Handwerkskunst an, sondern stellen auch Nachbildungen von Artefakten aus der Münchner Stadtgeschichte aus. Sogar auf den Glühwein-Kelchen, die geformt sind wie mittelalterliche Trichterhalsbecher, findet sich das Münchner Stadtsiegel von 1323. Honigmet, Felle und keltische Lieder: Der Mittelaltermarkt bietet Abwechslung im Weihnachtsmarkt-Einheitsbrei – wenn auch nicht überall.

Fr., 20. November, bis Mi., 23. Dezember

täglich 11–21 Uhr

Sonntag, 22. November geschlossen

mittelaltermarkt-muenchen.de

Tollwood: Der Nachhaltige

Bummeln mit Botschaft: Das Tollwood-Winterfestival auf der Theresienwiese steht heute unter dem Motto „All in fürs Klima – Das Spiel deines Lebens“. Foto: Imago/Wolfgang Maria Weber

Ein Festival mit einer täglichen Lichtshow auf den Zeltdächern, drei preisgekrönte Zirkus-Tanzshows, massenweise Konzerte – Tollwood ist immer etwas Besonderes. Auch das Thema Umwelt und Klimaschutz spielt, wie immer auf Tollwood, eine tragende Rolle: Das diesjährige Motto „All in fürs Klima – Das Spiel deines Lebens“ sendet die Botschaft, sich trotz aller Krisen nicht unterkriegen zu lassen. Passend zum Leitsatz unterstreicht Tollwood sein Motto nicht nur optisch und verweist vom begehbaren Kartenhaus am Festivaleingang bis zur Marktgestaltung darauf, sondern auch mit einer prominent besetzten Veranstaltungsreihe namens „Die Welt zu Gast im Zelt“ im Grand Chapiteau. Da sprechen etwa das Gesicht des deutschen Klimakampfes Luisa Neubauer oder Sven Plöger, der „Mister Wetter“ des Deutschen Fernsehens, über unser Klima und dessen Schutz. Auch Robert Habeck kommt, sein Vortrag ist allerdings schon ausverkauft.

Wie immer beim Winterfestival sind Verkaufsstände mit Weihnachtlichem aus aller Welt, Performance-Acts und Feuerkünstler über den ganzen Markt verteilt zu finden. Einfach nur über das Gelände zu bummeln und Eindrücke zu sammeln, ist also schon spannend genug.

Wem das aber auf Dauer zu kalt wird, der geht lieber in den „Hexenkessel“. In dem Zelt werden bis zum 23. Dezember jeden Tag mindestens zwei Konzerte gespielt, die nicht nur musikalisch jeden Geschmack abdecken, sondern auch noch kostenlos sind. Daneben ist natürlich der „Markt der Ideen“ mit individuellem Kunsthandwerk obligatorisch. Als späten Höhepunkt lädt das Tollwood dann noch zur Silvester-Party. Auf mehreren Areas wird getanzt, DJs aus bekannten Münchner Clubs legen auf und wechseln sich mit verschiedenen Pop- und Rock-Livebands ab.

Di., 24. November, bis Mi., 23. Dezember

Silvesterparty Donnerstag, 31. Dezember ab 19 Uhr

Theresienwiese

Mo.–Fr. ab 14 Uhr

Sa. und So., ab 11 Uhr

tollwood.de

Blumenstraße: Der Heimkehrer

Nach zwei Jahren wieder an seinem Stammplatz: Am Isartor steht der riesiger Kessel, in dem mehrere Tausend Liter heißer Punsch dampfen. Foto: Stephan Rumpf

Der Kessel der Münchner Feuerzangenbowle ist allein wegen seiner Größe einen Besuch wert. In den vergangenen beiden Jahren war die Bowle aber wegen Umbauarbeiten nicht im Innenhof des Isartors, sondern hinter die Schrannenhalle in der Blumenstraße ausquartiert. Diesen Winter steht er wieder dort, wo er hingehört: an seinem Stammplatz am Isartor. Wie gewohnt steht hier der riesige Kessel, in dem mehrere Tausend Liter heißer Punsch dampfen. Ganz beim Alten bleibt auch, dass an Silvester bis in die Morgenstunden aus der Bowle ausgeschenkt wird.

Mo., 23. November bis Mi., 6. Januar 2027

Tal 50 (Innenhof Isartor)

Mo. bis Sa., 12–22 Uhr

So., 12–21 Uhr

Heiligabend 11–14 Uhr

Silvester 12-1 Uhr

muenchner-feuerzangenbowle.de

Schwabing: Der Künstlerische

Auf dem Schwabinger Weihnachtsmarkt an der Münchner Freiheit gibt es viel Kunsthandwerk. Foto: Robert Haas

Der Schwabinger Weihnachtsmarkt an der Münchner Freiheit gilt als einer der kreativsten unter den Christkindlmärkten, denn die Grenzen zwischen Kunst und Handwerk sind hier fließend. So wird Schwabings Vergangenheit als Künstlerviertel geehrt. Mehr als 80 Ausstellende bieten ihre liebevoll gestalteten Werke aus Filz, Stein, Keramik, Holz oder Metall an. Zu Beginn kommt Besuch: Der Münchner Oberbürgermeister Dominik Krause eröffnet den Markt gemeinsam mit den Kunstschaffenden, begleitet von der Band Son Compadre. In den Tagen darauf bis Heiligabend folgt ein ausgiebiges Programm mit Lesungen und Livemusik.

Mi., 25. November, bis Do., 24. Dezember

Münchner Freiheit

Mo.–Fr., 12–20.30 Uhr,

Sa. und So., 11–20.30 Uhr,

Heiligabend 11–14 Uhr

schwabingerweihnachtsmarkt.de

Chinesischer Turm: Der Schöne

Wenn Schnee liegt, ist es auf dem Christkindlmarkt am Chinesischen Turm besonders romantisch. Foto: Claus Schunk

Einer der schönsten Christkindlmärkte Münchens befindet sich mitten im Englischen Garten. Um die historische Pagode, den „Chinesischen Turm“, versammeln sich zur Weihnachtszeit Holzhütten mit Handwerk und Kunst neben Ständen mit regionalem Fleisch, Gemüse und Obst, und bilden so das Herz des Weihnachtsmarktes. Austoben können sich die Gäste auf zwei Eisstockbahnen, für die Kleinsten gibt es ein Kinderkarussell, regelmäßig finden Kutschfahrten statt. Für die musikalische Untermalung sorgen die Münchner Turmbläser, und natürlich kommt auch der Nikolaus zu Besuch.

Do., 19. November bis Mi., 23. Dezember

Mi.–Fr. 11.30–20.30 Uhr

Sa. und So. 11–20.30 Uhr

21. bis 23. Dezember 11–20.30 Uhr

weihnachtsmarkt-chinaturm.de

Westpark: Der Lauschige

Das „Gans am Wasser“ im Westpark ist eine kleine Oase. Im Sommer sitzt man hier nicht an langen Bierbänken, sondern an kleinen Tischen direkt am mit Lichterketten romantisch beleuchteten, mit Girlanden geschmückten Seeufer. Zur Weihnachtszeit wirft sich dieser Biergarten noch mal besonders in Schale und lockt mit Glühwein, Lesungen und Feuershows. Die Rosmarin-Pommes mit veganer Mayonnaise oder vegane Crêpes gehören zu den coolen Naschereien, und falls die Temperaturen sinken, kuschelt man sich ans Lagerfeuer oder in das gemütliche Stallzelt mit Holzboden, Teppichen, Sofas und Heizung. Neben einem Kinderprogramm wird hier auch Livemusik gespielt.

Fr., 27. November, bis Fr., 1. Januar 2027

Mo.–Sa., 10–21 Uhr

So., 10–18 Uhr

Heiligabend geschlossen

Ab Fr., 25. Dezember täglich 10–18 Uhr

gansamwasser.de/winterzauber

Alte Utting: Der Coole

In und am ausrangierten Ausflugsdampfer „Alte Utting“ gibt es dieses Jahr keine Verkaufsstände, dafür viel Kunst und Kultur. Foto: Robert Haas

Weihnachten auf einem alten Dampfschiff der bayerischen Seenflotte, obendrauf noch ein Schuss Nomadenkultur mit Jurte – diesen Mix bietet normalerweise der Weihnachtsmarkt auf der Alten Utting, dem zur Bar umfunktionierten Schiff in Sendling.

Dieses Jahr wirds ein wenig anders als sonst: Einen regulären Verkaufsmarkt gibt es diesmal nicht, dafür vor allem Kunst, Kultur und kreative Projekte. Über den Zeitraum vom 18. November bis zum 23. Dezember wechseln wöchentlich verschiedene Ausstellungen. Für winterliche Heißgetränke und frisch zubereitete Speisen ist natürlich trotzdem gesorgt. Jeden Abend spielt eine Liveband im Biergarten, auch die Eisstockbahn kann wieder reserviert oder spontan vor Ort genutzt werden. Neu dabei ist zum ersten Mal eine Tischtennisplatte, die vor Regen und Schnee geschützt ist.

Mi., 18. November, bis Mi., 23. Dezember

Lagerhausstraße 15

Mo., Di., Mi. 16-0 Uhr

Do. 16-1 Uhr

Fr. 16-2 Uhr

Sa. 14-2 Uhr

So. 11-22 Uhr

Ausstellungen:

Mi.-Do. 16-22 Uhr

Sa. 14-22 Uhr

So. 11-21 Uhr

alte-utting.de

Bahnwärter Thiel: Der Alternative

Hier gibt es auch nachts viel zu erleben: das Winterfestival „Mondscheinexpress“ am Bahnwärter Thiel. Foto: Fabian Christ

Im „Mondscheinexpress“, dem Christkindlmarkt am Bahnwärter Thiel, gibt es auch in den Abendstunden viel zu erleben. Neben den Weihnachtsständen verkaufen Künstler, die ihre Ateliers auf dem Gelände haben, ihre Arbeiten. Hier gibt es handgefertigten Schmuck, Kleidung aus Hanf, Makramé und Honig von Bienen, die auf den Dächern des alten Güterbahnhofs zu Hause sind. Wer einen Einblick in die Arbeit der Kunstschaffenden bekommen möchte, kann sogar einen Blick in die extra zur Weihnachtszeit geöffneten Ateliers erhaschen. Der Glühwein ist natürlich bio, und das Programm aus Livemusik, Poetry-Slams und Clubnächten lädt zum Zuhören und Tanzen ein.

Do., 19. November, bis Mi., 23. Dezember

Mo.-Fr. 17–22 Uhr

Sa./So. 13-22 Uhr

bahnwaerterthiel.de/mondscheinexpress

Olympiapark: Der Märchenhafte

Neben den Ständen ist beim Märchenbazar viel Programm geboten: Verschiedene Shows lassen Jahrmarkt-Nostalgie aufkommen. Foto: Märchenbazar

Der „Märchenbazar“-Markt im Olympiapark erinnert an die Schausteller-Welt vergangener Zeiten. Jahrmarktbuden, Zirkuszelte und Filmkulissen, von den Machern des Marktes über die Zeit zusammengetragen, sind für die Adventszeit aufgebaut und weihnachtlich geschmückt. Neben Ständen ist viel Programm geboten: Feuershows und Seilakrobatik, Poesie-Workshops, Lesungen und auch eine Kostümbox gibt es, an der sich verkleidet und die Kostümierung fotografisch festgehalten werden kann.

Do., 26. November, bis Mo., 28. Dezember

Mo.–Mi., 14–22 Uhr

Do.–Fr., 14–23 Uhr

Sa., 12–23 Uhr

So., 11–21 Uhr

Öffnungszeiten Weihnachten:

Heiligabend geschlossen

25./26. Dezember 12-21 Uhr

27. Dezember 11-21 Uhr

28. Dezember 14-22 Uhr

Wannda Circus Silvesterfest 31. Dezember, 22 Uhr

maerchenbazar.de

Glockenbachviertel: Der Queere

Travestieshows und spontane Auftritte mancher Stars sind die Markenzeichen des „Pink Christmas“ am Stephansplatz im Glockenbachviertel. Foto: Imago/Michael Nguyen

Auf dem kleinen Stephansplatz neben dem Alten Südlichen Friedhof im Glockenbachviertel bringt sich Münchens queere Community schon seit fast 20 Jahren mit Anwohnenden und gelegentlich auch prominenten Gästen in Adventsstimmung. In Rosa-Lila-Tönen angeleuchtet, hat der Pink-Christmas-Markt seine ganz eigene Stimmung. Ein Highlight auf der Bühne ist der Show-Sonntag mit Travestiestar Gene Pascale um 19 Uhr, aber auch an jedem anderen Tag der Woche tritt DJ James Munich mit Weihnachtsmusik auf. Wer sich extravagant warm trinken will, kann statt auf den üblichen Glühwein auf heißen Caipirinha und die Prosecco-Bar zurückgreifen.

Fr., 20. November, bis So., 20. Dezember

Mo.–Fr., 16–22 Uhr

Sa. und So., 14–22 Uhr

Sonntag, 22. November geschlossen

pink-christmas.de

Haidhausen: Der Beschauliche

Der Glühweinstand am Haidhauser Weihnachtsmarkt ist ein beliebter Treff nach Feierabend – da kann es schon mal eng zugehen. Foto: Catherina Hess

Er ist der vielleicht beschaulichste Weihnachtsmarkt der Stadt, und das seit genau 50 Jahren. 1976 wurden zum ersten Mal am Weißenburger Platz die Buden und Hütten aufgebaut. Wenn die Holzhäuschen adrett in zwei Kreisen um den Brunnen angeordnet sind und sich mit den Menschen aus dem Viertel füllen, dann entsteht hier eine wunderbar entspannte Atmosphäre. Zu der Speckhütt’n, an der zu geräuchertem Speck und Käse auf dem Holzbrett Rotwein aus Südtirol serviert wird, gesellt sich der kleine Bierstand, der sein selbst gebrautes „Christmator-Bier“ ausschenkt. Dazu gibt es ein Kinderkarussell, eine Krippenhütte und Stände mit unterschiedlichen Handarbeiten, die zum Stöbern verführen.

Weißenburger Platz, Fr., 20. November, bis Do., 24. Dezember

täglich 11-21 Uhr

Sonntag, 22. November geschlossen

Heiligabend 10–14 Uhr

haidhauser-weihnachtsmarkt.de

Werksviertel: Der Sportive

Das Werksviertel Mitte am Ostbahnhof in München verwandelt sich auch dieses Jahr wieder in eine winterliche Marktlandschaft. Zum vielfältigen Live-Programm können sich die Gäste hier auf der Eisbahn am Knödelplatz und beim Eisstockschießen im „Container Collective“ verausgaben. Und was nach einem Schlittschuhlauf auf gar keinen Fall fehlen darf, ist etwas Leckeres zu essen. Deshalb findet sich natürlich auch auf diesem Markt eine große Auswahl an verschiedenen Speisen und warmen Getränken.

Knödelplatz, Fr.,13. November, bis Mo., 21. Dezember

Fr.,13. November, bis Mo., 21. Dezember Mo. bis Fr., 17–22 Uhr

Sa., 11–22 Uhr

So., 11–20 Uhr

werksviertel.de/winterwunderwerk-2025

Giesing: Der Urige

Gemütlicher Treff mitten in Untergiesing: Im urigen Hexenhaus „Ganswoanders“ an der Pilgersheimerstraße gibt es Heißgetränke und Livemusik. Foto: Robert Haas

Das urige Hexenhaus in der kleinen Dorfszenerie des Cafés Gans Woanders in Untergiesing hebt sich vor allem durch die andersartige Architektur von seiner Umgebung ab. Nicht nur gibt es hier leckere Pizzen, sondern zur Weihnachtszeit auch einen Markt mit Punsch und Feuerzangenbowle. Zwischen den kleinen hölzernen und etwas windschiefen Buden und Zelten, die das auffällige Hexenhaus im Hinterhof des Cafés umgeben, finden Livemusik, Feuershows und Workshops für die ganze Familie statt. Und wer noch kein Geschenk für die Liebsten hat, wird auf dem abwechslungsreichen Handwerksmarkt mit regionalen Händlern bestimmt fündig.