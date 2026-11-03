Michael Hohenleitner hat auf seinem Handy eine ganze Galerie von Christbäumen auf dem Marienplatz . Denn wann immer er in den vergangenen Jahren zur Adventszeit von seinem Wohnort Sauerlach nach München gefahren ist, hat er das geschmückte Gewächs vor dem Rathaus fotografiert. „Einfach, weil ich ein großer Weihnachtsfan bin“, sagt Hohenleitner. „Ich mag die Stimmung, die Lichter und all das.“

Heuer hat der 50-Jährige freilich noch einen weiteren Grund, den Christbaum vor dem Rathaus zu fotografieren. Oder genauer gesagt: zwei Gründe. Zum einen stammt die 22 Meter hohe Weißtanne dieses Jahr 21 Kilometer südlich vom Marienplatz: aus seiner Heimatgemeinde Sauerlach, der er seit Mai als Bürgermeister vorsteht. Zum anderen hat Michael Hohenleitner den Baum selbst gefällt – als gelernter Schreiner und Waldbesitzer war das für ihn eine leichte Übung.

Der vier Tonnen schwere Baum bei der Anlieferung. Foto: Stephan Rumpf

Der Bürgermeister von Sauerlach, Michael Hohenleitner, vor seinem Prachtexemplar. Foto: Stephan Rumpf

Mit einem Kran lupft die Feuerwehr den Baum in die Höhe. Foto: Stephan Rumpf

Insofern hat es sich der Rathauschef auch nicht nehmen lassen, den Baum am Tag nach der Fällung zusammen mit einer Abordnung aus Sauerlach an seinen Standort während der Adventszeit zu transportieren. Um vier Uhr in der Früh ging es los, erzählt er am Dienstagmorgen auf dem Marienplatz – hinter ihm ruht da noch die auf einem Tieflader verschnürte Tanne. „Unser Fahrer hat gleich in der Führerkabine des Lastwagens übernachtet.“ Von Sauerlach aus sei der Schwertransport dann die 20 Kilometer zum Marienplatz gerollt, wo man den Baum der Berufsfeuerwehr München übergeben habe – zum Aufstellen.

Schon vor 15 Jahren hatte sich Hohenleitners Amtsvorgängerin Barbara Bogner im Münchner Rathaus darum beworben, dass die 8700-Einwohner-Gemeinde dem großen Nachbarn den Baum für seinen großen Christkindlmarkt spendet. Dort wird seit 1977 alljährlich ein Gewächs aus einer Ortschaft in Bayern oder den Alpenländern aufgestellt. Im Gegenzug darf die jeweilige Gemeinde beim Christkindlmarkt einen Verkaufsstand im Innenhof des Rathauses betreiben.

Im Vorjahr habe man erfahren, dass Sauerlach 2026 den Zuschlag erhalten werde, sagt Hohenleitner. In der Folge machte man sich auf die Suche nach einem geeigneten Baum und stieß auf jene Weißtanne, die in einer Wohnsiedlung am Lanzenhaarer Weg stand. Der 50 Jahre alte Baum hätte ohnehin gefällt werden müssen, da seine Wurzeln ein benachbartes Bauwerk gefährdet hätten, sagt Hohenleitner. „Es war also eine Win-win-Situation.“

Von der Horizontalen ... Foto: Stephan Rumpf

... geht es in die Vertikale... Foto: Stephan Rumpf

... und gerade hinein in das vorgesehene Loch. Foto: Stephan Rumpf

Nun wird die Tanne bis zum 11. Januar am Marienplatz stehen – als „Treffpunkt mitten in der Stadt“, wie Christian Scharpf sagt. „Ein Ort, an dem sich Vorfreude, Tradition und Gemeinschaft verbinden.“ Scharpf ist im Münchner Rathaus der Referent für Arbeit und Wirtschaft und damit für den städtischen Christkindlmarkt am Marienplatz verantwortlich. Dieser wird am Freitag, 20. November, um 17 Uhr eröffnet – von Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) und dem Sauerlacher Rathauschef Michael Hohenleitner (CSU). Begleitet vom Geläut des Alten Peter werden die beiden den Christbaum erstmals erleuchten lassen. Hierzu muss die Tanne zuvor noch geschmückt werden – mit 3000 LED-Lichtern. Sie werden von der Eröffnung an und bis zum 6. Januar täglich mit Einbruch der Dämmerung gegen 16 Uhr und bis zum nächsten Morgen um 7.30 Uhr leuchten und so den Marienplatz „zum festlichen Herzen Münchens“ machen, sagt Scharpf.

Derweil schenken an dem Verkaufsstand im Rathausinnenhof 37 Sauerlacher Vereine während des Christkindlmarkts Glühwein und selbstgebrannten Schnaps aus. Überdies werden dort ein Imagefilm der Gemeinde gezeigt und eine Broschüre verteilt, die man eigens für den Auftritt am Marienplatz erstellt habe, berichtet Hohenleitner. „Wir sind ja nicht so der Touristenort“, sagt der Bürgermeister. Deshalb liege der Fokus eher auf Sauerlach als Wirtschaftsstandort.

Zunächst aber fiebert Hohenleitner der Eröffnung des weihnachtlichen Treibens auf dem Marienplatz entgegen sowie den folgenden fünf Wochen, in denen sich Sauerlach im Herzen von Münchens ältestem und größtem Adventsmarkt präsentieren darf. Anschließend ist seine Gemeinde auch für den Abtransport und die Entsorgung des Christbaums verantwortlich. Wobei es schon Überlegungen gibt, wie der Tanne ein zweites Leben eingehaucht werden könnte. „Wenn es der Baum hergibt, könnten wir daraus vielleicht Parkbänke für Sauerlach machen“, sagt Michael Hohenleitner. Einen Schreiner gibt es ja bereits im Rathaus.