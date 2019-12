Plätzchen backen mit vorfreudigen Kindern. Sich an Glühweintassen die Hände wärmen und mit Freunden lachen. Sich mit der Familie unter der bildschön geschmückten Tanne versammeln, um die folgenden Tage in seliger Harmonie miteinander zu verbringen. Ach, wie wunderschön ist Weihnachten! Wenn man der Fernsehwerbung trauen darf. Meist kommt aber selbst ein Bilderbuchweihnachten nicht ohne eine Prise Stress und Streit aus. Manche feiern Weihnachten gar nicht, und wieder andere versuchen es zu ignorieren, weil sie sich an Weihnachten einsam fühlen. So oder so kann es zwischendurch durchaus angebracht und gesund für den Familienfrieden sein, das Haus für ein paar Stunden zu verlassen. Und zum Glück wissen das auch die Gastronomen der Stadt und warten mit einem entsprechenden Angebot auf.

Wer sich vor der Bescherung die Zeit vertreiben möchte, der wird leicht fündig. Viele Wirtschaften und Restaurants bieten vormittags noch ein Weißwurstfrühstück an, bevor sie dann am Nachmittag die Türen schließen, damit die Mitarbeiter es pünktlich zu Heiligabend nach Hause schaffen. Der Hofbräukeller am Wiener Platz zum Beispiel, auch das Lokal Arts'n'Boards an der Belgradstraße und das Park Café am Alten Botanischen Garten. Im Augustiner Stammhaus an der Neuhauser Straße gibt es gleich ein ganzes Frühstücksbuffet mit allem, was das Herz begehrt zum Christkindlpreis von 24,12 Euro pro Person. Natürlich sollte man nicht ohne Reservierung aufkreuzen.

Selbst der Christkindlmarkt auf dem Marienplatz hat noch bis 14 Uhr geöffnet: Dort lässt sich entspannt eine Bratwurst essen und in die panischen Gesichter derer blicken, die auf der Suche nach Last-Minute-Geschenken Richtung Kaufingerstraße rennen.

Irgendwann ist es dann soweit, das Christkind kommt, und schnell ist es auch wieder fort. Der Tannenbaum ist knapp nicht abgebrannt, Geschenkpapier vermüllt den Raum, die Hose zwickt von zu viel Nachschlag. Die Familie ist müde, die Freunde wollen ausgehen. Nur: Wohin?

Die Bar zum Wolf sperrt um 20 Uhr auf, bei "Soulfoul Christmas Music" von DJ Corinna kann dort mit Cocktails und einer beachtlichen Whiskey-Auswahl auf das Fest angestoßen werden. Für Jazz-Liebhaber hat von 21 Uhr an der Jazzclub Unterfahrt an der Einsteinstraße für eine "Christmas Jam Session" geöffnet, mehr groovig als weihnachtspathetisch. Die X-Bar, die unter dem Namen X-Lehel in die Sternstraße 20 gezogen ist, öffnet um 21 Uhr: Merry X-Mas! Auch die recht neue Bar Vertigo im ehemaligen Padres an der Blumenstraße öffnet an Heiligabend ihre Pforten, von 23 Uhr an. In Giesing macht die Bar Altgiesing von 22 Uhr an für ein Get-Together nach Heiligabend auf, die Cornelius 14 an der Corneliusstraße schließt sich dem fröhlichen Bar-Reigen um Mitternacht an. Im Westend ist die Sehrwohl Bar von 23 Uhr an eine gute Anlaufstelle. Wehmut wird im kultigen Sport-Café Schiller an der Schillerstraße mitschwingen: Es hat an Heiligabend zum letzten Mal geöffnet.

Im Substanz an der Rupprechtstraße wird bei freiem Eintritt von 22 Uhr an die Stille Nacht lauter gemacht. Überhaupt wird am 24. viel und gerne getanzt: Im Blitz Music Club beim Deutschen Museum legt an Silvester Berghain-Resident Len Faki auf, die Tickets für die elektronische Bescherung kosten im Vorverkauf zwölf Euro - das eignet sich auch als spontanes Last-Minute-Geschenk für Bruder oder Schwester. Auch im Palais Club ist an Heiligabend Party angesagt, und selbstverständlich lässt sich auch die gute, alte Milchbar kein Weihnachtsfest entgehen und beschert ihren Gästen von Mitternacht bis zwei Uhr morgens Wodka Bull. Wem an Heiligabend eher nicht so nach wildem Halligalli mit klebrigem Gesöff, sondern mehr nach Eleganz und Champagner ist, der ist ab Mitternach im P1 gut aufgehoben. Dresscode: Black Tie.

Für den Fall, das an Heiligabend niemand ein aufwendiges Drei-Gänge-Menü zubereiten, aber auch niemand Würstchen mit Kartoffelsalat essen möchte, gibt es selbstverständlich Restaurants, die geöffnet haben. Nur sollte es tunlichst unterlassen werden, spontan auf der Suche nach einem Tisch durch die Stadt zu spazieren. Eher sollte sofort zum Telefon gegriffen werden, falls noch nichts reserviert ist. Viele Hotelrestaurants sind an Weihnachten geöffnet, außerdem einige asiatische Restaurants und ein paar Kaffeehäuser, wie das Mariandl an der Goethestraße oder das Café am Wiener Platz. Ein paar Wirtschaften, wie das Atzinger in der Schellingstraße oder der Spöckmeier am Marienplatz, sind ebenfalls dabei. Die meisten bieten ein weihnachtliches Menü oder zumindest weihnachtliche Gerichte an.

Das Mangostin Restaurant in Thalkirchen hat an Heiligabend offen, ebenso wie das neue Anoki im Palais an der Oper, das Izakaya an der Landsbergerstraße oder das Matsuhisa im Mandarin Oriental. Von den Hotels hat ansonsten zum Beispiel das Hilton Munich Park am Tucherpark geöffnet und tischt gleich ein ganzes Buffet auf. Im Restaurant Zen im The Westin Grand gibt es ein weihnachtliches Vier-Gänge-Menü und einen Pianisten, das The Lonely Broccoli im Hotel Andaz gibt es ebenfalls vier Gänge. Das Restaurant Irmi am Hauptbahnhof bietet bayerische drei Gänge, im Brenner steht à la carte auf dem Programm. Die Brasserie Colette an der Klenzestraße ist offen, das Max Pett an der Pettenkoferstraße hat ein veganes Menü. Auch zu Weihnachten ist also genug kulinarische Auswahl geboten.

Selbst ohne Ausgang an Heiligabend warten noch zwei weitere weihnachtliche Abende, die ohne Lagerkoller herumgebracht werden müssen. Viele der Lokale oben haben auch an den Feiertagen geöffnet - vielleicht sorgt ein gemeinsames Ausgehen 25. oder 26. für etwas Abwechslung und Familienfrieden.

Es muss keine Unternehmung am Abend sein, tagsüber gibt es ebenfalls zu tun. Da sind zum Beispiel die Weihnachtsmärkte, die noch geöffnet sind: Der am Flughafen beispielsweise, der Bogenhausener "Weihnachtszauberwald" auf dem Festivalgelände vor dem Cosimawellenbad ebenso. Das Tollwood öffnet am 26. Dezember wieder, wie auch der neue Weihnachtsmarkt im Innenhof vom Bayerischen Nationalmuseum. Und noch ein "Neuer" ist an den Feiertagen und zwischen den Jahren einen Besuch wert: Im Alten Hof hat ein alternativer Weihnachtsmarkt sein Lager aufgeschlagen, mit Bio-Glühwein, Streetfood und Schwedenfeuer. Bis ein Uhr nachts ist hier etwas los, später mit DJs in der kleinen Bar.

Für alle, die genug von Weihnachtsschlagern haben, feiert das Crux im Zerwirk am Mittwoch eine Dancehall-Afrobeat-Party. Elektronisch wird es mit Dr. Motte in der Roten Sonne am Maximiliansplatz, und der Bahnwärter Thiel feiert Isarbass-Bescherung auf dem Viehhof. Am Donnerstag lässt sich brandneuer Sound beim Album Release von Balloon Pilot in der Milla entdecken (Abendkasse 19 Euro), im Altgiesing werden Geschenke gegen Drinks getauscht. Und später bietet es sich an, in der Sendlinger Gruam Weihnachten endgültig zu begießen.