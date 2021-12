Schon vergangenes Jahr durfte in den Kirchen nur unter strengen Auflagen gefeiert werden: Pfarrer Rainer Maria Schiessler bei einem Weihnachtsgottesdienst in St. Maximilian.

Christmetten, Chöre und andächtige Momente mit Orgelkonzerten: Eine Auswahl von Gottesdiensten und Veranstaltungen an Heiligabend und den beiden Feiertagen in München.

Eine Auswahl von Gottesdiensten und Kirchenkonzerten in München. Wegen der Corona-Pandemie gelten eine Masken- und Abstandspflicht, teilweise auch Besucherobergrenzen (unter Umständen mit Anmeldepflicht) oder 3-G-Regeln. Die Gemeinden geben Auskunft.

Katholische Kirchen

Heiligabend: Im Liebfrauendom beginnt um 22 Uhr die Christmette mit Kardinal Reinhard Marx, Solisten des Domorchesters und der Capella Cathedralis, die Max Ehams Missa carminum intonieren. In St. Bonifaz stimmen von 22 Uhr an Organist und Vokalsolisten auf die Christmette ein, die um 22.30 Uhr anfängt. In der Theatinerkirche St. Kajetan erklingen um 20 Uhr Weihnachtslieder, begleitet von Trompete und Orgel. In St. Michael tragen um 22 Uhr Orchester und Michaelschor die Rheinberger Messe in A-Dur vor.

In St. Ludwig feiert um 19.30 Uhr die St. John Berchmans Gemeinde eine Christmette in englischer Sprache; um 22 Uhr beginnt die deutsche Christmette, der Chor singt Werke von Johann Sebastian Bach, Hector Berlioz, Johann Friedrich Reichardt und Ambroise Thomas. Die Urner Musi spielt um 12 Uhr in St. Maximilian alpenländische Volksmusik; um 14 Uhr sind Familien mit Kleinkindern eingeladen, um 16 Uhr Schulkinder, und um 22 Uhr wird mit dem Chor St. Maximilian, Bläsern und traditionellen Weihnachtsliedern gefeiert.

Um 12 Uhr erklingt in St. Peter die Petersturm-Musik; um 22.30 Uhr erklingt die Pastoralmesse von Karl Kempter. Bereits um 17 Uhr beginnt die Christmette in der Asamkirche. Herz Jesu feiert um 22.30 Uhr mit traditionellen Weihnachtsliedern, instrumentaler und vokaler Pastoralmusik. In der Bürgersaalkirche wird um 22 Uhr das Augustiner Christkindl ausgesetzt. Maria Heimsuchung lädt um 22 Uhr zur Lichterprozession ein; um 24 Uhr beginnt eine Christmette auf Spanisch.

In St. Ursula Schwabing gibt es um 17 Uhr festliche Musik für Bläserensemble und die Festankündigung nach dem Römischen Martyrologium, um 23 Uhr feiert die Gemeinde mit Weihnachtsmusik von Balastre, Listz und Bach. St. Andreas lädt Familien um 15 Uhr zum Open-Air-Hirtenspiel; von 17.30 Uhr an stimmen Orgel und Streichquartett auf die Christmette um 18 Uhr.

Erster Weihnachtsfeiertag: Kardinal Reinhard Marx feiert um 10 Uhr im Liebfrauendom, dabei lassen Solisten der Capella Cathedralis Franz Xaver Brixis Missa brevis in D erklingen; die Pontifikalvesper um 17.30 Uhr gestalten Domsingknaben, Mädchenkantorei, Junge Domkantorei und Dombläser mit Werken von Max Eham und Joseph Ignaz Schnabel. In Herz Jesu sind um 10.30 Uhr Kempters Pastoralmesse sowie Motetten und Schnabels Transeamus zu hören. In St. Bonifaz präsentieren um 10 Uhr Vokalquartett und Streichquintett Franz Schuberts Messe in G-Dur, D 167. Der Chor von St. Ludwig singt um 10 Uhr Werke von Hector Berlioz, Georg Friedrich Händel, Francis Poulenc und Olivier Messiaen.

In St. Maximilian lassen um 10.30 Uhr Chor und Orchester Josef Haydns Nikolaimesse sowie Weihnachtslieder erklingen. St. Kajetan lädt um 10.30 Uhr zum lateinischen Hochamt mit der Vokalkapelle ein. In St. Ursula trägt ein Gesangsquartett um 11 Uhr Wolfgang Amadeus Mozarts Missa brevis in G KV 140 vor. In St. Sylvester laden die Jesuiten um 11 Uhr zur Reihe "Denken und Beten" mit Musik von Johann Ernst Eberlin, vorgetragen von Vokalensemble und Streichquintett.

Das Ensemble für Alte Musik von St. Paul bringt um 11 Uhr weihnachtliche Triosonaten auf Traversflöte, Barockvioline, Barockcello und Continuo zu Gehör. Um 18.30 Uhr gibt es in St. Rupert Barockmusik sowie traditionelle Weihnachtslieder für zwei Trompeten und Orgel. In St. Peter erklingt um 10 Uhr die Missa solemnis von Mozart. In St. Michael präsentieren um 10 Uhr Michaelschor und Orchester die Rheinberger Messe in C-Dur. Um 11 Uhr in Heilig Geist ist Mozarts Missa Brevis in G-Dur zu hören.

Zweiter Weihnachtsfeiertag: Im Liebfrauendom erklingt um 10 Uhr Mozarts Missa brevis in G KV 140. In St. Peter gibt es um 10 Uhr Josef Haydns Kleine Orgelsolomesse. In St. Michael tragen um 9 Uhr Michaelschor und Orchester Anton Diabellis Pastoralmesse in F vor. In der Bürgersaalkirche erklingen um 11.30 Uhr Werke von Georg Friedrich Händel, Max Reger und Camille Saint-Saens. St. Kajetan lädt um 10.30 Uhr zu einem lateinischen Hochamt ein; die Vokalkapelle intoniert die Missa Brevis in B (KV 275) von Mozart für Solisten, Chor und Orchester und das Transeamus usque Betlehem von Joseph Ignaz Schnabel.

Weihnachtliche Instrumentalmusik gibt es um 10.30 Uhr in Herz Jesu. Um 11 Uhr spielt in St. Paul das Instrumentalensemble Werke von Josef Haydn und Carl Friedrich Abel; um 20.15 Uhr beginnt die "TatOrtZeit.Andacht" zum Thema "Königlich: Gold-Weihrauch-Myrrhe - was die Sterndeuter nach dem Matthäus-Evangelium dem Jesuskind brachten, war mehr als eine milde Gabe".

Evangelische Kirchen

Heiligabend: Von 15 bis 22 Uhr ist St. Markus zum Verweilen bei Krippe und Stall geöffnet, ab 15.30 Uhr stündlich Musik, Lesungen und Impulse zur Heiligen Nacht. Um 17 Uhr gibt es eine Outdoor-Christvesper auf der Wiese bei der Pinakothek der Moderne beim "Ufo", es spielt das Bläser-Ensemble des Posaunenchores St. Markus. In St. Matthäus singt um 16 Uhr der Münchner Motettenchor. Ökumenische Andachten gibt es um 16 und um 17.30 Uhr auf dem Sportplatz des TSV Solln, begleitet vom Bläserchor der Apostelkirche. In der Christuskirche beginnt um 15.30 Uhr das Krippenspiel "Drei Engel auf dem Dach" für Familien mit Kindern ab acht. St. Lukas lädt von 13 bis 18 Uhr zum Verweilen bei Musik und der Weihnachtsgeschichte ein.

Gospel gibt es um 18 Uhr in der Nazarethkirche. In St. Johannes spielt um 23 Uhr das Blechbläserensemble PreysingBrass. Familienweihnachten mit Murks, dem Weihnachtsschaf, gibt es um 14 und um 15 Uhr in der Himmelfahrtskirche Sendling. Im Garten der Bethlehemskirche spielen um 17.30 Uhr Bläser der Horngesellschaft Bayern. Im Hof der Kreuzkirche beginnt um 16.30 Uhr eine Open-Air-Christvesper. Um 15 Uhr beginnt ein Open-Air-Gottesdienst auf der Wiese im Untergiesinger Rosengarten, um 17.30 Uhr spielt der Posaunenchor in der Lutherkirche, im Anschluss an die Christmette um 23 Uhr lädt die Jugend zur Feuerzangenbowle ins Gemeindehaus.

Die Heilig-Geist-Kirche öffnet von 15 bis 18 Uhr zum Verweilen bei Orgelmusik und Lesung des Weihnachtsevangeliums. In St. Paulus findet um 12 Uhr eine Andacht mit Isarbrass und Krippenspiel mit Esel im Garten statt, um 23 Uhr beginnt die Christmette mit Bariton Mathieu Lanniel. Von 16 bis 17.30 Uhr gibt es einen Parcours-Gottesdienst mit den Stationen der Weihnachtsgeschichte und Weihnachtsliedern in der Magdalenenkirche.

In der Dankeskirche findet um 22.30 Uhr eine Christmette mit Alphorn statt. "Familienweihnacht to go" wird viertelstündlich von 12 bis 16.30 Uhr in der Gethsemanekirche angeboten. Die Andreaskirche lädt um 15 Uhr zu Krippenspiel und Bläserchor ins Forsthaus Kasten. In der Passionskirche ist um 17.30 Uhr Christvesper mit Kirchenchor und Gebärdensprachdolmetscherin.

In der Olympiakirche finden um 14 Uhr und um 15.30 Uhr ökumenische Kinderchristvespern mit Krippenspiel-Film statt. In der Adventskirche beginnt um 15 Uhr ein Krippenspiel der Kinderchöre und um 18.30 Uhr eine Christvesper mit Violine und Saxophon. Um 16 Uhr ist Familiengottesdienst im Garten der Jesajakirche. Zu einem Video-Krippenspiel lädt um 15.30 Uhr die Versöhnungskirche ein. Um 14.30 Uhr findet ein Zwergerlgottesdienst mit dem Odeon-Jugendorchester vor der Erlöserkirche statt.

Erster Weihnachtsfeiertag: Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm lädt um 10 Uhr in die Kirche St. Matthäus ein, begleitet vom Barockensemble Concerto München. Der Gottesdienst wird im Bayerischen Fernsehen übertragen. In der Kreuzkirche beginnt um 11.15 Uhr ein Kantatengottesdienst, in der Gethsemanekirche um 11 Uhr eine Andacht für Familien und Alleinerziehende, um 17 Uhr gibt es "Lessons and Carols", traditionelle Lieder und Texte aus England.

Um 17 Uhr ist Freiluftgottesdienst mit Fackeln und Alphorn im Kirchhof der Dankeskirche, die Evangeliumskirche lädt zur selben Zeit zur Waldweihnacht im Hartlholz (Panzerwiese). Jeweils um 10 Uhr gibt es in der Gustav-Adolf-Kirche festliche Musik für Violine und Orgel und in der Himmelfahrtskirche Pasing einen Singgottesdienst, und in der Paul-Gerhardt-Kirche singt der Paul-Gerhardt-Chor.

Zweiter Weihnachtsfeiertag: In der Himmelfahrtskirche Sendling beginnt um 10 Uhr ein "Laudate Dominum". St. Markus lädt um 11.15 Uhr und um 12.30 Uhr zu Kantatengottesdiensten ein. In der Kreuzkirche gibt es um 9.30 Uhr Musik und Texte zum Weihnachtsfest. Die Kirchengemeinde Sophie Scholl lädt um 17 Uhr zu einem Freiluftgottesdienst mit Posaunenchor in der Grünanlage an der Echardinger Kapelle ein.

Um 10 Uhr beginnen Singgottesdienste in St. Lukas, in St. Johannes, in der Passionskirche, in der Simeonskirche und in der Dankeskirche. Um 10.30 Uhr gibt es einen Gottesdienst mit Quempas-Singen in der Apostelkirche. Die Gustav-Adolf-Kirche lädt um 16.30 Uhr zur Waldweihnacht mit Bläserchor in den Perlacher Forst.