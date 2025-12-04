Mir ist aufgefallen, dass es um Weihnachten herum meist zwei Typen von Menschen gibt: Jene, die schon im Oktober mit ihren Weihnachtseinkäufen beginnen und sich akribisch auf die Weihnachtszeit vorbereiten. Und andere, die mit der Zuversicht in den Dezember starten, dass das alles schon irgendwie wird. Menschen, die absolut keinen Plan für Weihnachten haben, aber sich aus der Erfahrung so sicher fühlen, dass sie ihre Geschenksammlung wie jedes Jahr doch noch zusammenbekommen, wo und wie auch immer.
Beim Einkauf von Weihnachtsgeschenken lassen sich zwei Strategien unterscheiden: Langzeitplanung – und auf den letzten Drücker. Unsere Autorin erklärt, warum sie gerne zur Fraktion „Last Minute" zählt.
Kolumne von Lillian Ikulumet
