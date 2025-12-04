Mit Demonstrationen und einem Schulstreik protestieren junge Menschen in München gegen das neue Gesetz zum Wehrdienst, das der Bundestag am Freitag beschließen soll. Unter dem Motto „Nein zur Wehrpflicht“ riefen etwa 20 Organisationen zu einem Demozug am Donnerstagabend vom Rosenheimer Platz bis zum Oberanger auf. Für Freitag wurde wie in etwa 90 weiteren Städten in Deutschland ein Schulstreik organisiert. Um 12 Uhr wollen sich die Teilnehmer am Giesinger Bahnhof treffen und bis zum Regerplatz gehen.

„Wir wollen in einer Welt leben, in der wir uns frei entfalten können und nicht dazu gezwungen werden, an der Waffe unser Leben zu riskieren oder das anderer zu beenden“, erklärte Jonas Meier, ein Vertreter des Bündnisses „Nein zur Wehrpflicht“, in einer schriftlichen Mitteilung. Es brauche eine Politik, die auf Frieden, Deeskalation und Abrüstung setze. „Wir verdienen eine Zukunft ohne Kriege!“

Die Bundesregierung will mit dem Gesetz zunächst einen Wehrdienst auf freiwilliger Basis einführen. Diese soll vom 1. Januar 2026 an greifen. Vom neuen Jahr an sollen dann alle jungen Menschen, die volljährig werden, einen Fragebogen zu ihrer Motivation und Eignung bekommen. Männer müssen diesen verpflichtend beantworten und sich auch einer Musterung unterziehen, für Frauen ist der Fragebogen freiwillig.

Sollten auf diese Art nicht genügend Soldaten für den Wehrdienst gefunden werden, könnte eine sogenannte „Bedarfswehrpflicht“ kommen. Das heißt, dass so viele Menschen zum Wehrdienst gezwungen werden, bis die nötige Truppenstärke erreicht ist. Dafür bräuchte es aber noch ein weiteres Gesetz.

In München riefen unter anderem die Jugendorganisationen der SPD, der Linken und des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) zum Widerstand auf. Daneben sind die Gewerkschaften GEW und Verdi engagiert, aber auch extrem linke Gruppen und Friedensaktivisten. Die Grüne Jugend zog ihre Teilnahme zurück, weil sie bei den Protesten auch Vertreter der Organisation „Palästina spricht“ erwartet. Diese wird vom bayerischen Verfassungsschutz beobachtet. Diese werde von der Stadt als antisemitisch eingestuft, hieß es in einer Erklärung. Mit solchen Gruppen könne man sich nicht in einem Bündnis engagieren, hieß es in einer Erklärung.

Die Veranstalter entgegneten, dass „Palästina spricht“ nicht Teil des Bündnisses sei. Man erwarte „einen lauten und bunten Protest gegen die Wehrpflicht“, hieß es auf Anfrage. „Deswegen wollen wir auf unserer Demonstration weder Nationalstaatsflaggen noch faschistische Parolen oder Symbole und werden dies auch durchsetzen.“ Willkommen seien alle Teilnehmer, die sich „ehrlich“ gegen die Wehrpflicht und für die Selbstbestimmung junger Menschen einsetzen.

Quer im Stadtgebiet wird seit Wochen zum Protest aufgerufen. (Foto: Viktoria Spinrad)

Die größere Kundgebung wurde vorab für den Donnerstagabend erwartet. Laut Kreisverwaltungsreferat (KVR) wurden 500 Teilnehmer angemeldet. Die Demonstration soll um 18 Uhr am Rosenheimer Platz starten. Dann wollen die Teilnehmer über den Gärtnerplatz Richtung Sendlinger Tor ziehen. Am Oberanger soll um 20.30 Uhr vor der SPD-Zentrale eine Abschlusskundgebung stattfinden.

Am Freitag soll dann an Münchner Schulen gestreikt werden. Genannt werden im Aufruf das Asam-Gymnasium, die FOS West und das Montessori-Zentrum München. Vom stadtweiten Treffpunkt am Giesinger Bahnhof soll es um 12 Uhr einen Protestzug bis zum Regerplatz geben. Laut KVR sind dafür 150 Teilnehmer angemeldet. Sie werden dann möglicherweise schon gegen ein bereits beschlossenes Gesetz demonstrieren. Die Verabschiedung im Bundestag ist am Vormittag geplant.