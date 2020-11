Von Thomas Anlauf

Das milde Wetter am Wochenende hat wieder zahlreiche Menschen dazu verleitet, sich in größeren Gruppen zu treffen. Am Freitagabend kam es deshalb am Schwabinger Wedekindplatz zu einem größeren Polizeieinsatz: Nachdem gegen 19 Uhr bei der Polizei erste Meldungen eingingen, dass sich dort eine größere Menschenmenge aufhalte und sich nicht an die gültigen Infektionsschutzregeln halte, rückten Beamte aus, stellten jedoch zunächst keine Verstöße fest.

Allerdings beschloss die Polizei daraufhin, dort öfter am Abend vorbeizuschauen. Gegen 21.20 Uhr traf eine Streifenbesatzung dann am Wedekindplatz etwa 50 Feiernde an, die sich nicht an die Abstandsregeln hielten. Zudem strömten aus verschiedenen Richtungen weitere Leute auf den Platz. Mehrere Streifenbesatzungen kontrollierten die Feiernden und ermahnten sie. Gegen 35 Personen wurden Platzverweise ausgesprochen, elf Anzeigen gab es wegen Verstößen gegen die aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen.