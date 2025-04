Kein neuer Kulturreferent in Sicht, Kunstminister in der Kritik und jede Menge Personalwechsel auf zentralen Positionen wie dem Deutschen Museum und dem Münchner Stadtmuseum.

Von Susanne Hermanski

Die Zeiten sind unruhig. Während sich in Berlin die Regierung neu sortiert und die Ministerposten ausgekartelt werden, dreht sich in München das Personalkarussell für die einflussreichsten Positionen in der Kultur. Auch deren Besetzung ist hochpolitisch. Und an beiden Orten hängen Entscheidungen noch in der Luft, während sich in der Hauptstadt wie im Millionendorf viele nur nach einem sehnen: Gewissheit. Fünf Köpfe und Posten, um die es gerade geht: