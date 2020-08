Isar: Drei Personen in Schlauchboot geraten in Not

Ein Großaufgebot rettete die Besatzung, bevor sie in ein offenes Wehr gezogen wurde. Am Riemer See stellt die Wasserwacht die Suche nach einem vermutlich untergegangenen Mann ein.

Am Wochenende hat die Kreiswasserwacht München bei mehreren Einsätzen Menschen zu Hilfe kommen müssen. Am Sonntagabend geriet ein Schlauchboot mit drei Personen am Großhesseloher Wehr in Not - die Besatzung konnte sich nur noch an einem heruntergelassenen Abweiser festhalten und so verhindern, in das offene Wehr mit der lebensgefährlichen Wasserwalze gezogen zu werden.

Ein Großaufgebot aus Wasserwacht, Feuerwehr und Rettungsdiensten konnte die drei Personen aus ihrer misslichen Lage retten. Die Wasserwacht weist in diesem Zusammenhang auf das im Moment geltende Bootsfahrverbot auf der Isar wegen Hochwasser und Treibgut hin.

Ebenfalls am Sonntag hat die Wasserwacht am Riemer See einen Mann entdeckt, der offenbar Schwierigkeiten hatte, sich über Wasser zu halten. Wasserretter, Rettungsdienst und Feuerwehr suchten mit acht Tauchern und zwei Hubschaubern die Unfallstelle ab, konnten den Mann aber bisher noch nicht finden. Der Einsatz wurde nach zwei Stunden ohne Erfolg abgebrochen.