Zum Hauptinhalt springen

Wasservögel„Es gibt keinen einzigen Grund, Enten zu füttern“

Lesezeit: 5 Min.

Enten zu füttern kann vielerorts mit einem Bußgeld von bis zu 1000 Euro geahndet werden.
Enten zu füttern kann vielerorts mit einem Bußgeld von bis zu 1000 Euro geahndet werden. imago stock/IMAGO/Daniel Scharinger

Warum gut gemeinte Brotstücke den idealen Nährboden für Krankheiten schaffen, was das Füttern von Wasservögeln mit Kartoffelchips zu tun hat – und Tipps, wie man den Tieren trotzdem nahe sein kann.

Interview von Johanna Feckl

SZ bei Google bevorzugen

Eine Szene, die im Sommer häufig zu sehen ist – an Badeseen, Weihern, Flüssen: eine Traube von Enten, die sich im Uferbereich um einen Menschen gebildet hat, der den Tieren Brotstückchen zuwirft. Und eine Szene, die der promovierte Zoologe Heinz Sedlmeier, 64, gar nicht gerne beobachtet. Denn der Geschäftsführer des Landesverbands für Vogelschutz (LBV) München weiß, wie schädlich das Füttern für Tiere und Umwelt ist.

Zur SZ-Startseite

Birdwatching
:Die Frau der Vögel

Unter dem Hashtag „birdwatching“ erlebt das Beobachten von Vögeln gerade einen Boom. Wer den Trend verstehen will, erkundet am besten mit Eva Schneider den Englischen Garten. Sie kennt Gesangsmantras, Gefahren und kleine Vögel, die laut sind wie ein Lkw.

SZ PlusVon Johanna Feckl und Niklas Keller (Fotos)

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite