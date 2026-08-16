Wasservögel„Es gibt keinen einzigen Grund, Enten zu füttern“

Warum gut gemeinte Brotstücke den idealen Nährboden für Krankheiten schaffen, was das Füttern von Wasservögeln mit Kartoffelchips zu tun hat – und Tipps, wie man den Tieren trotzdem nahe sein kann.

Eine Szene, die im Sommer häufig zu sehen ist – an Badeseen, Weihern, Flüssen: eine Traube von Enten, die sich im Uferbereich um einen Menschen gebildet hat, der den Tieren Brotstückchen zuwirft. Und eine Szene, die der promovierte Zoologe Heinz Sedlmeier, 64, gar nicht gerne beobachtet. Denn der Geschäftsführer des Landesverbands für Vogelschutz (LBV) München weiß, wie schädlich das Füttern für Tiere und Umwelt ist.