Der Hitzesommer endet, es regnet auch immer wieder mal, das Wasserproblem in München bleibt aber bestehen. Vor einem Monat hat die Stadt die Verfügung zum Wassersparen auslaufen lassen, doch Entwarnung gibt es nicht seitens der Stadtwerke (SWM): „Die Grundwasser-Situation ist nach wie vor angespannt“, teilt ein SWM-Sprecher mit. Im Untergrund fehlt sehr viel Wasser .

Mitte Juli erließ die Stadt erstmals eine Allgemeinverfügung, die den Wasserverbrauch reduzieren sollte. Der war während der Hitzephase im Juni so hoch wie noch nie. Zugleich waren die Grundwasserpegel sehr niedrig, seit eineinhalb Jahren fällt selbst in Südbayern, das bisher als wasserreich galt, zu wenig Niederschlag.

Für zwei Wochen im Juli also galt auf Basis der städtischen Verfügung: Das Befüllen von Privatpools und das Wässern von Rasen war verboten, Gärten und Beete durften nur abends gegossen werden, das Waschen von Autos im Privatbereich war ebenso untersagt wie das Abspritzen von Terrassen oder Hofflächen. Die Stadt selbst hatte zuvor schon einige Brunnen ganz abgestellt und andere über Nacht ausgeschaltet.

Die Sparverfügung lief Ende Juli aus, das Rathaus verlängerte sie nicht. Man hoffte auf den Ferien-Effekt: Je mehr Münchner im Urlaub sind, desto weniger Wasser brauchen sie zu Hause. Und nun, einen Monat später, da der meteorologische Herbst an diesem Dienstag beginnt? Hat sich die Lage entspannt? Teils, teils, lautet in Kurzform die Antwort der SWM, die München mit Trinkwasser versorgen und deshalb den besten Überblick haben.

Immerhin, der Verbrauch sei deutlich zurückgegangen. Laut SWM liege der langjährige durchschnittliche Bedarf Münchens und einiger umliegender Gemeinden, die am Münchner Netz hängen, bei 300 bis 310 Millionen Litern pro Tag. In der Hitzeperiode im Juni sei der Verbrauch an manchen Tagen auf mehr als 400 Millionen gestiegen.

Seither reduzierte sich der Verbrauch. Was davon an der Sparverordnung, dem etwas weniger heißen Wetter oder der Urlaubszeit lag, lässt sich nicht auseinanderdividieren. Vermutlich spielen alle Faktoren eine Rolle. Sicher ist laut SWM, dass der Bedarf zurückging: In der zweiten Juli-Hälfte auf durchschnittlich 330 Millionen, Anfang August habe man noch, je nach Tag, 300 bis 355 Millionen Liter benötigt, „seither meist 270 bis 290 Millionen“. Die Tendenz sei „deutlich rückläufig“.

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Gar nicht positiv klingt dagegen die Bewertung des Grundwasser-Dargebots. München bezieht sein Trinkwasser überwiegend aus dem Mangfalltal, einen kleineren Teil aus dem Loisachtal; und wenn das nicht reicht, wird die Reserve angezapft und auch Grundwasser in der Münchner Schotterebene gefördert, vorwiegend südlich der Stadt. Die meisten der für München relevanten Grundwasserpegel sind laut Bayerischem Landesamt für Umwelt niedrig oder sehr niedrig, nachzulesen beim Niedrigwasser-Informationsdienst.

„Die Regenfälle der vergangenen Tage bringen nur eine kleine Entspannung, gleichen aber nicht das Niederschlagsdefizit der vergangenen 18 Monate aus“, stellen die SWM fest. „Es bedarf einer niederschlagsreichen Herbst- und Wintersaison, um eine grundsätzliche Entspannung der Situation zu erreichen.“

Die Stadt versucht, mit gutem und sichtbarem Beispiel voranzugehen

Im zurückliegenden Sommer habe man die Kapazität von zwei der drei Fördergebiete fast immer komplett ausgeschöpft, teilen die Stadtwerke mit. Im Mangfalltal etwa liege laut SWM die langjährige Schüttung, also das verfügbare Wasser, bei 3700 Litern pro Sekunde. Mitte Juli vermeldeten die SWM nur noch 2600 Liter pro Sekunde, also fast ein Drittel weniger als üblich. Im August sei das Dargebot im Mangfalltal auf diesem Niveau geblieben, teilweise sogar „leicht darunter“ gelegen, so die Stadtwerke. Im Loisachtal, südlich von Eschenlohe, dürfen die SWM aus Gründen des Naturschutzes nicht mehr als 500 Liter pro Sekunde entnehmen, diese Menge schöpfe man weiter komplett aus.

Der Grundwasser-Pegel wird überwacht, unter anderem an dieser Messstelle an der Wittelsbacherbrücke. Foto: Stephan Rumpf

Wenn das alles nicht reicht für München, zapfen die SWM ihre Brunnen in der Schotterebene an. Die seien im Sommer sehr strapaziert worden. Im August habe die Menge Wasser, die man aus den Förderwerken Trudering, Deisenhofen, Arget und Höhenkirchen ins Netz eingespeist habe, stark geschwankt, zwischen 100 und 1200 Liter pro Sekunde. Aus der Schotterebene bedienen sich neben München auch andere Kommunen und Unternehmen mit Privatbrunnen. Der bescheidene August-Regen mache sich laut Stadtwerken bislang nicht positiv bemerkbar: „Die Grundwasserstände sind nach wie vor fallend.“

Und jetzt? Wie geht es weiter? Auf die Regenmengen hat die Stadt keinen Einfluss, ihr bleibt nur, mit dem vorhandenen Wasser sparsamer umzugehen. Um Notlagen mit Sparanordnungen wie im zurückliegenden Sommer künftig zu vermeiden oder zumindest nicht noch drastischer ausfallen zu lassen, hat Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) die SWM und das städtische Klimareferat mit einer Wasserstrategie beauftragt. Im kommenden Jahr wolle man diese laut SWM dem Stadtrat vorlegen.

Die Stadt versucht, mit gutem und sichtbarem Beispiel voranzugehen. Nachdem sie im Juli den Fischbrunnen vor dem Rathaus ganz abgestellt hat, weil er mangels Umwälzpumpe den höchsten Wasserverbrauch aller Brunnen hatte, läuft er seit einer Woche wieder. Das Baureferat hat Steuerungstechnik eingebaut, unter anderem eine Zeitschaltuhr, sodass er nur noch von acht bis 20 Uhr plätschert. Insgesamt will die Stadt mindestens 30 Brunnen nachrüsten.