Wenn man sich in München umblickt, kann man sich eigentlich kaum vorstellen, dass der Stadt irgendwann das Wasser ausgeht. Die Isar rauscht mitten durch München, im Stadtgebiet stehen mehr als 700 Brunnen und in kaum einer anderen deutschen Großstadt fällt so viel Niederschlag wie hier. In den vergangenen Wochen hatten die Menschen in Oberbayern eher mit Überschwemmungen zu kämpfen als mit Trockenheit.

Und doch könnte es künftig kniffliger werden, die Münchnerinnen und Münchner mit Trinkwasser zu versorgen. Zum einen aufgrund des Klimawandels: Auch in Bayern steigen die Temperaturen und vielerorts sinken die Grundwasserpegel. Zum anderen ziehen immer mehr Menschen nach München. Die Stadt rechnet bis 2040 mit rund 1,845 Millionen Einwohnern - eine Viertelmillion mehr als heute. Es ist absehbar, dass der Wasserverbrauch in den kommenden Jahren wächst.

Sollten die Münchner also ihre Vorräte schonen und mehr Wasser sparen? Um diese Frage zu beantworten, habe ich Studien gelesen, Daten ausgewertet und mit Experten gesprochen. Zum Ergebnis der Recherche sei schon mal so viel verraten: Es gibt sehr unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema. Welche das sind und wie es um die Zukunft der Münchner Wasserversorgung steht, können Sie hier lesen (SZ Plus).

