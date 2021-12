Die Münchner haben es in die Champions League der Schlangesteher geschafft. Was sind P1 und 2G schon gegen exklusive Stadtratssitzungen im Showpalast?

Von Andreas Schubert

Das Stehen in Warteschlangen galt lange Zeit als britische Königsdisziplin. Queuing, so lernte man das weiland im Englischunterricht, sei der ultimative Ausdruck insularer Höflichkeit, während es in anderen Gegenden der Welt - auch hierzulande - an Bushaltestellen und vor Ticketschaltern zuging wie im Schweinestall vorm Futtertrog. Heute ist das anders. Andere Länder haben dem Vereinigten Königreich längst den Schneid abgekauft: Während die Engländer gelernt haben, auch mal aus der Reihe zu tanzen, wurden andere beim Anstehen immer besser.

Besonders die Münchner haben es nach jahrzehntelangem Training sozusagen in die Champions League der Schlangesteher geschafft. Kein Wunder: Nirgends auf der Welt konnte man besser üben als vor Clubs und Wiesnzelten. In war, wer drin war, dann kamen die Impfzentren, im Vergleich zu deren Schlangen die vor P1, Schützenzelt und Co. eher Blindschleichen waren. Gleich geblieben ist dabei, dass man selbst nach stundenlangem Warten wieder heimgeschickt werden kann, das fällt in München dann unter die Kategorie Lebensgefühl.

Gäbe es einen Weltpokal fürs Queuing, die Münchner hätten gute Chancen darauf, denn neuerdings können sie in der ganzen Stadt trainieren. Der Zutritt zu Buch-, Jeans- oder Duftkerzenläden wird von Türstehern geregelt, ohne 2-G-Nachweis als Eintrittskarte geht gar nichts. Wenn man dann die strenge Tür endlich passiert hat, kann es sein, dass man schon wieder vergessen hat, warum man eigentlich rein wollte, aber trotzdem das gute Gefühl des Drinseins und der Mitgliedschaft in einem exklusiven Klub hat.

Dies gilt neuerdings auch für Stadtratssitzungen, für die man aktuell eine gedruckte Eintrittskarte braucht. Die kostet zwar nichts, das Kontingent ist aber streng begrenzt, damit die Bude ja nicht zu voll wird und die nötigen Corona-Abstände eingehalten werden können. Die Karten mit dem Logo von München-Ticket sind so exklusiv, dass deren Inhaber und Inhaberinnen stolz Fotos auf Twitter posten, als hätten sie gerade eine Premierenkarte für die Staatsoper oder einen Backstage-Pass für ein Metallica-Konzert ergattert. Aber das überrascht nicht: Selbst die divenhafteste Sopranistin und der härteste Rocker stinken im Vergleich zu mancher Stadtratsdebatte kläglich ab.

Böswillige reden schon mal von Zirkus, da passt es eigentlich ganz gut, dass der Stadtrat sich nächsten Mittwoch im Showpalast in Fröttmaning trifft. Wer dabei sein will, sollte sich auf langes Schlangestehen gefasst machen.