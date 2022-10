Diesmal ist es also Anton Tschechow, den sich Thom Luz vornimmt. Der Hausregisseur am Bayerischen Staatsschauspiel hatte zuletzt einen surrealen, federleichten Aristophanes-Abend erfunden, einzelne Motive des antiken Dramatikers aufgenommen. Nun ist "Platonow", das Jugendwerk des russischen Schriftstellers, sein Ausgangspunkt, um diesen zu erkunden. "Warten auf Platonow" heißt der musikalische Theaterabend, der am Samstag im Cuvilliéstheater Premiere hat und der danach fragt, ob der Mensch nicht nur ein Ton ist in der Sinfonie der Komponistin Natur. Dafür holt Luz zehn Darstellende auf die Bühne, die er mit so irrwitzigen Rollennamen ausstattet wie "Linker Ringfinger" oder "Rechter kleiner Finger".

Warten auf Platonow, Premiere: Samstag, 8. Oktober, 19.30 Uhr, Cuvilliéstheater, Residenzstr. 1, Telefon: 089/21 85 19 40