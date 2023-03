Von Nicole Graner

Der Tarifstreit im öffentlichen Dienst betrifft nun auch die München Klinik. Die Gewerkschaft Verdi hat alle fünf Kliniken zum Warnstreik aufgerufen. "Dazu haben wir uns am Dienstagnachmittag ganz kurzfristig entschlossen", sagt der Verdi-Geschäftsführer für den Bezirk München und Region, Heinrich Birner. Seit sechs Uhr haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun die Arbeit niedergelegt. Gestreikt wird bis Donnerstag früh um sechs Uhr. Eine Kundgebung findet vor dem Klinikum in Schwabing statt.

Gefordert wird in der noch laufenden Tarifrunde für die Angestellten von Bund und Kommunen insgesamt 10,5 Prozent mehr Gehalt. Mindestens aber, sagt Birner, für die unteren Gehaltsgruppen monatlich 500 Euro mehr. Eine Zahl, wie viele Beschäftigte mitmachen können, konnte Birner noch nicht nennen. Die Besetzung im Krankenhausbetrieb sei so schlecht, dass nicht mit vielen Menschen zu rechnen sei. Dennoch seien am Dienstag noch einige planbare Operationen verschoben worden. Die Notfallversorgung sei in jedem Fall gesichert.

Warnstreiks gibt es an diesem Mittwoch möglicherweise auch an den städtischen Kitas. Die Gewerkschaften haben insbesondere Auszubildende, Praktikanten und Studierende der Landeshauptstadt München zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Da spontan gestreikt werden kann, konnte das Referat für Bildung und Sport vorab nicht sagen, welches Ausmaß die Warnstreiks haben werden.

Beträchtliche Einschränkungen stehen den Münchnerinnen und Münchnern am Donnerstag und Freitag im Nahverkehr bevor. Denn die Beschäftigten der Münchner Verkehrsgesellschaft sind von Donnerstagmorgen 3:30 Uhr bis Freitag 24 Uhr dazu aufgerufen, ihre Arbeit in Bussen, U- und Tram-Bahnen niederzulegen. Die S-Bahn, die von der Deutschen Bahn betrieben wird, ist nicht betroffen. Auch Schulbusse werden wohl fahren.