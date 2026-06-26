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Falschparker im Wohngebiet„Es ist eigentlich nicht mein Job, dass ich Nachbarn anzeige“

Lesezeit: 9 Min.

Andreas Roßband ist nicht der einzige Mensch in München, der Falschparker anzeigt.
Andreas Roßband ist nicht der einzige Mensch in München, der Falschparker anzeigt. Catherina Hess

Innerhalb von einem Jahr hat Andreas Roßband mehr als 1200 Verkehrsdelikte angezeigt, meistens wegen Falschparkens. Seitdem wird er beschimpft und bedroht. Warum er trotzdem weitermacht.

Von Johanna Feckl

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Kurz vor dem Zebrastreifen kommt der Wagen zum Stehen. Die Autotür öffnet sich zur Gehsteigseite und ein Kind steigt aus, den Schulrucksack in der Hand. Währenddessen nähert sich von hinten ein weißer Lastwagen und setzt zum Überholen an, als das Schulkind gerade die Autotür hinter sich zuwirft. Der Wagen fährt an, als der Lastwagen beinahe auf gleicher Höhe ist. Der Lkw-Fahrer bremst, lässt das Auto gewähren und lenkt dann wieder nach rechts in seine eigentliche Fahrspur, mitten auf dem Zebrastreifen vor einer Grundschule in München-Waldtrudering kurz vor acht Uhr morgens.

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:„In dem Moment, wo man mit dem Rad losfährt, ist man schon im Urlaub“

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