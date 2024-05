Das Grab des 1959 in München von einem russischen KGB-Agenten ermordeten ukrainischen Ultranationalisten Stepan Bandera ist am Pfingstmontag beschmiert worden. Eine Polizeistreife, die auf dem Waldfriedhof unterwegs war, konnte einen Tatverdächtigen festnehmen. Es handelt sich um einen 38 Jahre alten Münchner, der in der Ukraine geboren wurde.