In der Endphase des Münchner Kommunalwahlkampfs ist erneut ein Infostand der Grünen attackiert worden. Vor der kommenden Stichwahl um den Chefsessel im Rathaus zwischen Dominik Krause (Grüne) und Dieter Reiter (SPD) ging ein 40 Jahre alter Münchner am Freitag auf ein Wahlkampfteam los, das sich im Tal in der Münchner Altstadt aufgestellt hatte.

Nach Polizeiangaben trat der Mann unvermittelt gegen eines der dort aufgestellten Wahlplakate und beschädigte es. Als ihn eine Wahlkampfhelferin zur Rede stellte, nahm der Angreifer einen Holzstock in die Hand und drohte der 60-Jährigen damit. Der Staatsschutz ermittelt gegen den vorläufig festgenommenen Angreifer jetzt wegen Bedrohung und Sachbeschädigung.

Am 4. Januar hatte ein Mann einen Wahlkampfstand der Grünen in Neuperlach angegriffen und zerstört und dabei Parteimitglieder angepöbelt. Im Dezember waren zwei CSU-Lokalpolitiker an einem Infostand in Berg am Laim attackiert worden, im Februar wurde ein CSU-Stadtrat rassistisch beleidigt, angespuckt und bedroht.