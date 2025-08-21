Oans, zwoa, wer will noch mehr? Die Kommunalpolitiker laufen sich in der Debatte um den Bierverkauf im Uni-Viertel warm. Es gilt, jede Menge Likes bei den jungen Menschen einzusammeln.

Dürfen fünf Kioske im Uni-Viertel abends nach zehn Uhr Flaschenbier zum Mitnehmen verkaufen oder nicht? An dieser Frage erhitzen sich derzeit die Gemüter in der Stadt bis zu einem Grad, dass man glauben könnte, es entzünde sich gleich der Kommunalwahlkampf. Bis zu dessen heißer Phase dauert es zwar noch eine Weile: Über den nächsten Stadtrat und den nächsten Oberbürgermeister wird ja erst am 8. März 2026 abgestimmt. Aber die ersten Kandidaten laufen sich schon warm.